Guillermo Ochoa anuncia su retiro del fútbol tras el Mundial 2026

El histórico guardameta mexicano Guillermo Ochoa ha confirmado que el Mundial 2026 marcará el fin de su carrera en la Selección Mexicana y posiblemente su retiro definitivo del fútbol profesional. Con seis Copas del Mundo en su trayectoria, Ochoa busca cerrar su legado como titular en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Guillermo Ochoa , el legendario portero mexicano, ha comenzado a marcar el final de su ilustre carrera en el fútbol. En una reciente entrevista con TUDN, el guardameta confirmó que después del Mundial 2026 pondrá fin a su etapa con la Selección Mexicana , mientras que el periodista Fabrizio Romano adelantó que este torneo también significaría su retiro definitivo del fútbol profesional.

Según la información compartida por Romano, Ochoa disputaría su sexta Copa del Mundo con México y, una vez concluida la participación del Tri en el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, colgaría los guantes tanto a nivel de clubes como de selección. El propio arquero respaldó esta versión al compartir el mensaje del periodista en sus redes sociales.

La confirmación directa de Ochoa llegó durante su entrevista con TUDN, donde el portero aceptó que su retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026 es un escenario ya asumido. Sí, respondió al ser cuestionado sobre si dejaría al Tri después del torneo, y también dejó entrever que ese momento podría ser el punto final de toda su carrera.

A pesar de que su futuro ya apunta hacia el cierre, Ochoa dejó claro que no pretende llegar al Mundial 2026 solo como una figura simbólica. El portero señaló que entiende el empuje de las nuevas generaciones, pero insistió en que seguirá luchando por ser titular en la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre.

Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir, declaró el arquero a TUDN, al explicar que estará listo tanto si juega como si le corresponde otro rol dentro del plantel. El Mundial 2026 podría convertir a Guillermo Ochoa en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, edición en la que volvió a dejar una imagen histórica al detenerle un penal a Robert Lewandowski en el debut de México. A sus 40 años, Ochoa se mantiene como uno de los nombres más reconocidos del fútbol mexicano.

Su trayectoria incluye pasos por América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana, AVS y AEL Limassol, además de más de dos décadas ligado al arco de la Selección Mexicana. La lista final de México para el Mundial 2026 será anunciada por Javier Aguirre el 1 de junio.

El nombre de Ochoa vuelve a colocarse en el centro de la conversación por lo que representaría su despedida: jugar una Copa del Mundo en casa y cerrar una de las carreras más largas e icónicas en la historia reciente del Tri





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guillermo Ochoa Selección Mexicana Mundial 2026 Retiro Del Fútbol Copa Del Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuenta regresiva al Mundial 2026: quiénes faltan en la convocatoria y cuándo sale la lista finalLa lista de convocados de la Selección Nacional al Mundial aún no es definitiva, por lo que próximamente conoceremos la alineación de Javier Aguirre

Read more »

IFAB aprueba cambios en las reglas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026Los jugadores que incurran en esta falta podrían ser acreedor a una tarjeta roja directa.

Read more »

Día de las madres 2026: concierto de Espinoza Paz gratis en la Feria Mezcalapa 2026La feria contará con una Zona de Juegos Mecánicos, Área para la Gastronomía, un Pabellón Artesanal y el Teatro del Pueblo con eventos gratuitos

Read more »

Guillermo Ochoa confirmó que se retirará del futbol profesional tras el Mundial 2026Guillermo Ochoa perfila su retiro del futbol profesional tras el Mundial 2026, torneo en el que disputará su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Read more »

Memo Ochoa define su futuro; reportan que se retira después de la Copa del Mundo 2026Futbol Mexicano

Read more »

Guillermo Ochoa revela antes del Mundial la fecha exacta de su retiroEl arquero compartió una información sobre el final de su carrera

Read more »