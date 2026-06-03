Guillermo Ochoa, Messi y Cristiano Ronaldo buscarán hacer historia en el Mundial 2026 tras veinte años desde su debut

Cuatro futbolistas, entre ellos el portero mexicano Guillermo Ochoa, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, podrían convertirse en los primeros en jugar seis Copas del Mundo, uniendo el Mundial de Alemania 2006 con el de 2026, desafiando los límites de la longevidad en el fútbol de élite gracias a avances en preparación física, nutrición y mentalidad.

El tiempo pasa para todos, pero existen leyendas que desafían las leyes de la longevidad en el deporte de élite. Con el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el planeta futbol no sólo será testigo del torneo más grande de la historia, sino también de un hito de supervivencia deportiva que difícilmente volverá a repetirse.

Guillermo Ochoa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric conforman un selecto grupo de futbolistas que lograron conectar dos épocas distintas: la Copa del Mundo de Alemania 2006 y el Mundial de 2026. Hace dos décadas, estos cuatro nombres acudieron a territorio germano como jóvenes promesas, arropados por figuras históricas que hoy ya están retiradas. Hoy, veinte años después, se mantienen vigentes en el máximo circuito, desafiando el recambio generacional.

En la historia de los Mundiales, alcanzar cinco ediciones disputadas ya era considerado una hazaña reservada para gigantes como Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Sin embargo, el Mundial de 2026 romperá todos los moldes establecidos. Para Guillermo Ochoa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, esta cita representa la oportunidad sin precedentes de convertirse en los primeros futbolistas en participar en seis Copas del Mundo.

Aquel lejano verano de 2006 marcó el debut de Messi y Cristiano en el torneo más importante de selecciones, anotando incluso sus primeros goles mundialistas en fase de grupos. Por su parte, un joven 'Memo' Ochoa asistía como tercer arquero de la Selección Mexicana, sumando una experiencia vital que cimentaría su estatus como el guardián absoluto del arco tricolor en ediciones posteriores.

La permanencia de estas tres figuras en la antesala de 2026 no es obra de la casualidad, sino de una evolución radical en la preparación física, la nutrición y la mentalidad competitiva. En las eras previas del balompié, llegar a los 40 años compitiendo a nivel de selección era una anomalía reservada casi exclusivamente para guardametas.

Hoy, ver a Messi liderar a la vigente campeona del mundo, a Cristiano Ronaldo rompiendo récords de goleo con Portugal, y a Ochoa peleando la titularidad en México, demuestra que las barreras de la edad se han difuminado. El torneo del 2026 será el escenario ideal para el último baile de una generación irrepetible que, desde Alemania 2006, se negó a dejar de hacer historia





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