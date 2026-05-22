Gumball 3000 Announces Route for 2026 Expedition: "The Road to the World Cup"

The legendary international luxury rally Gumball 3000 revealed its official route for the upcoming edition, titled "The Road to the World Cup". The expedition takes place from June 5th to the 10th, 2026, and spans over 4,800 kilometers, starting in Miami and crossing the border to end in Mexico City.

El legendario rally internacional de lujo Gumball 3000 ha revelado de manera oficial la ruta para su edición anual, bautizada este año como "The Road to the World Cup".

Desde el 5 al 10 de junio de 2026, una caravana compuesta por más de 100 superdeportivos y celebridades de todo el planeta emprenderá una travesía de 4.800 kilómetros que iniciará en Miami y concluirá en la Ciudad de México, un día antes de la inauguración oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El evento estará encabezado por su fundador, el británico Maximillion Cooper.

La aventura en territorio mexicano comenzará el 8 de junio con el arribo a Monterrey, Nuevo León, donde se ofrecerá un concierto público a gran escala diseñado para rivalizar con el icónico evento iMapp celebrado el año pasado en Bucarest. Al día siguiente, el 9 de junio, el rally avanzará hacia la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, sede de la Gala Benéfica Anual de la Gumball 3000 Foundation.

Finalmente, el 10 de junio, los bólidos enfilarán hacia la meta final en la Ciudad de México para un festival masivo que prometemos paralizar la capital. Para consentir a la fanaticada nacional, el cierre de la Gumball 3000 en la CDMX incluirá un concierto espectacular y completamente gratuito en el Monumento a la Revolución, encabezado por el icónico DJ y productor canadiense de música electrónica, Deadmau5.

Como recompensa máxima a la odisea, los pilotos del rally disfrutarán los dos días posteriores del partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA en la cancha del Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, consolidando esta combinación de superdeportivos, música electrónica y fútbol como la antesala perfecta para la fiesta grande del balompié mundial





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