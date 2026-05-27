Gusano barrenador ya infecta a perros, gatos y otros animales en Guanajuato; 15 de 88 casos activos son caninos

El brote de gusano barrenador en Guanajuato suma 221 casos acumulados, con 88 activos. Los perros representan el 15% de los casos activos, evidenciando la expansión del parásito más allá del ganado.

El brote de gusano barrenador en el estado de Guanajuato ha alcanzado los 221 casos acumulados desde el inicio de la emergencia sanitaria, con 88 focos de infección activos al día de hoy.

Aunque la mayoría de los contagios se han registrado en ganado bovino, la presencia de la larva ya se ha extendido a animales de compañía como perros, gatos y otras especies. De los casos activos, 16 corresponden a caninos, lo que representa aproximadamente el 18 por ciento del total activo. Este dato evidencia que el parásito no se limita al ganado de producción, sino que también afecta a mascotas domésticas, generando preocupación entre los propietarios y las autoridades sanitarias.

El desglose de los 221 casos acumulados por especie muestra que el ganado bovino es el más afectado con 153 casos, seguido por los caninos con 35, los porcinos con 13, los equinos con 11, los caprinos con 6 y los ovinos con 3. En cuanto a los 88 casos activos, la distribución es la siguiente: 60 bovinos, 16 caninos, 5 equinos, 4 ovinos, 2 porcinos y 1 caprino.

Estas cifras reflejan que, aunque el brote se concentra en áreas rurales y de producción ganadera, los animales domésticos que conviven con humanos también están en riesgo. La Secretaría de Salud federal ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todo el estado para contener la propagación de la plaga. La afectación geográfica del gusano barrenador en Guanajuato se concentra principalmente en la zona noreste, con actividad detectada en varios municipios.

San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo son algunas de las localidades con casos activos. En San Miguel de Allende se registran dos casos activos, mientras que Dolores Hidalgo suma tres casos acumulados. Otros municipios como León, Guanajuato capital y Celaya también mantienen casos activos, aunque en menor número. Hasta el momento, la entidad ocupa el lugar 17 a nivel nacional en casos acumulados y el undécimo en casos activos.

Las autoridades recomiendan a la población revisar periódicamente a sus animales, especialmente si presentan heridas, y reportar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gusano Barrenador Guanajuato Perros Ganado Brote

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cumplen 20 días sin resolver fallas en los sistemas informáticos del Poder Judicial en GuanajuatoLas fallas del Sistema Integral de Gestión de Oficinas del Poder Judicial del Estado de Guanajuato empezaron el 6 de mayo y se sospecha de un hackeo

Read more »

Recibe Guanajuato más de 16 millones de pesos para operación de los 19 Centros LIBREEl recurso adquirido se destinará al equipamiento y viabilidad de los 19 centros creados para la atención de las mujeres en el estado de Guanajuato

Read more »

Fue rescatado perro con gusano barrenador, en Orizaba: Aldo HuertaEn Orizaba, un perro que deambulaba por la calle fue atendido a tiempo y salvado de morir a causa del gusano barrenador, informó el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Aldo Huerta Peña, quien detalló que el tratamient...

Read more »

Guanajuato entre los estados con más denuncias por abigeato en MéxicoUn informe basado en cifras del SESNSP ubica a Guanajuato entre las entidades con más denuncias por abigeato, solo por debajo de Tabasco y Veracruz. Se contabilizaron 223 denuncias en la entidad. El análisis destaca que el 28% de los casos a nivel nacional se concentran en tres estados.

Read more »