Gustavo Gutiérrez ve oportunidades en la convocatoria de Ochoa, en Memo y en la portería

Gustavo Gutiérrez, arquero del Tepa, sugiere que Paco Memo aportará su experiencia con el objetivo de guiar al equipo en su objetivo de retorno al ascenso y no ve negatively en la convocatoria de Guillermo Ochoa para el Mundial. Además sugiere que la integración de Memo en la lista definitiva del Tricolor ha sido una buena decisión y confiará "totalmente" en los otros dos arqueros, que lo van a hacer muy bien, en lo a que a la portería no le preocupa.

El arquero Gustavo Gutiérrez del Tepa afirma que Paco Memo aportará su experiencia con el objetivo de guiar al equipo en su objetivo de retorno al ascenso.

Además, la convocatoria de Guillermo Ochoa para el Mundial no es vista como negativa, sino como una oportunidad. , el arquero del Tepatitlán considera que Javier Aguirre tomó una "buena decisión" al integrar a Paco Memo en la lista definitiva del Tricolor, por todo lo que aporta.

Según Gutiérrez, el canterano del América debe ser valorado por lo que ha ofrecido para México en las tres justas mundialistas y que las veces ha jugado en el Mundial siempre ha sido el que responde, el diferente; no podemos criticar de Ochoa en los Mundiales. Gutiérrez también reconoció que confiará "totalmente" en los otros dos arqueros, que lo van a hacer muy bien





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