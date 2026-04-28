Gustavo Santoscoy impulsa la expansión del golf femenino en México y Latinoamérica

Gustavo Santoscoy, director del LPGA Riviera Maya Open, revela planes para expandir el golf femenino en México y Latinoamérica, buscando consolidar destinos turísticos y desarrollar el deporte en la región. Además, se destaca el interés en el regreso del Atlante a la Liga MX y la preparación de la Liga MX Femenil para los cuartos de final.

Gustavo Santoscoy , figura clave en el desarrollo del deporte femenil en México y Latinoamérica , ha expresado su firme deseo de expandir significativamente el golf femenino en la región.

A través de su empresa, GS Sports Management, que ya ha tenido un impacto notable en el tenis femenino, Santoscoy busca replicar ese éxito en el golf, atrayendo a las mejores jugadoras del mundo y estableciendo torneos de primer nivel en diversas ciudades y destinos turísticos. El LPGA Riviera Maya Open, bajo su dirección, se ha convertido en un escaparate para este ambicioso proyecto, demostrando el potencial de México como sede de eventos internacionales de golf femenino.

La consolidación de Mérida y Guadalajara como destinos golfísticos, junto con la importancia del Riviera Maya, sientan las bases para una expansión estratégica en los próximos años. Santoscoy enfatizó la importancia de encontrar ciudades que ofrezcan no solo instalaciones de calidad, sino también un atractivo turístico que complemente la experiencia de las jugadoras y atraiga a un público amplio.

La visión a largo plazo es crear un circuito de golf femenino robusto y sostenible en Latinoamérica, que impulse el desarrollo del deporte y brinde oportunidades a las jugadoras locales. El segundo año consecutivo de la visita de las mejores golfistas del mundo a México, con la participación estelar de Nelly Korda, es visto por Santoscoy como un hito crucial en el establecimiento de una relación duradera con el circuito de golf femenino más prestigioso a nivel global.

Esta colaboración no solo eleva el perfil del golf en México, sino que también genera un impacto económico positivo en las ciudades anfitrionas, impulsando el turismo y creando empleos. La estrategia de GS Sports Management se centra en la organización de torneos de alta calidad que atraigan a patrocinadores y medios de comunicación, lo que a su vez contribuye a la promoción del deporte y a la creación de una base de fans leales.

Santoscoy también destacó la importancia de invertir en el desarrollo de jóvenes talentos locales, ofreciéndoles oportunidades de competir y entrenar con las mejores jugadoras del mundo. Este enfoque en el desarrollo de la base es fundamental para asegurar el futuro del golf femenino en México y Latinoamérica. La empresa está explorando activamente nuevas ubicaciones para futuros torneos, considerando factores como la infraestructura, el clima, el apoyo gubernamental y el interés del público.

El objetivo es crear un calendario de eventos que abarque diferentes regiones de Latinoamérica, brindando a las jugadoras la oportunidad de experimentar la diversidad cultural y paisajística de la región. Paralelamente a los esfuerzos en el golf femenino, Emilio Escalante Jr. ha manifestado el deseo familiar de ver al Atlante regresar a la Liga MX. Este anhelo, aunque distinto al enfoque de Santoscoy, refleja un interés generalizado en el crecimiento y la diversificación del deporte en México.

La Liga MX Femenil también se prepara para los cuartos de final del Clausura 2026, lo que demuestra el creciente interés y la competitividad del fútbol femenino en el país. La combinación de estos desarrollos – la expansión del golf femenino, el posible regreso del Atlante a la Liga MX y el auge del fútbol femenino – subraya la vitalidad del panorama deportivo mexicano.

GS Sports Management, con su enfoque en el deporte femenil, está jugando un papel fundamental en esta transformación, promoviendo la igualdad de género y brindando oportunidades a las atletas. La empresa se ha comprometido a seguir invirtiendo en el desarrollo del deporte en México y Latinoamérica, trabajando en colaboración con las federaciones deportivas, los gobiernos locales y el sector privado.

La visión de Gustavo Santoscoy es clara: convertir a México y Latinoamérica en un centro de excelencia para el deporte femenino, atrayendo a los mejores atletas del mundo y inspirando a las futuras generaciones





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