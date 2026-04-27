Gutiérrez Campos opera desde adentro para Movimiento Ciudadano; Pénjamo bajo investigación por vínculos con el crimen y división en el PAN de León

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, avanza en su estrategia para Movimiento Ciudadano, mientras Pénjamo enfrenta acusaciones de corrupción policial y el PAN de León se encuentra dividido ante la salida de su edil.

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ha intensificado sus movimientos políticos en favor de Movimiento Ciudadano , incorporando a figuras como Martha Verónica Velázquez Castro, exdirectora de Desarrollo Social, con el objetivo de transferir estructuras panistas a este partido.

Esta operación se realiza mientras Gutiérrez Campos se presentaba públicamente como una crítica dentro del PAN, pero internamente ya estaba preparando su salida. La situación se agravó tras los señalamientos de corrupción contra su delfín, Allan León Aguirre, lo que aceleró su decisión de cambiar de partido. La alcaldesa ha depurado su equipo, comenzando con la salida de César Dávalos Muñoz, y se anticipan más cambios.

En Pénjamo, ocho policías fueron detenidos en un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fuerzas estatales y federales, acusados de nexos con actividades delictivas y el uso de armas oficiales en ataques a civiles. Este incidente expone la penetración del crimen organizado en la corporación policial de Pénjamo, que había sido un ejemplo estatal en el trienio pasado, pero que ha deteriorado significativamente con la llegada de Yozajamby Molina Balver.

La alcaldesa morenista intenta recomponer la estrategia de seguridad con la recontratación de Rodolfo Cruz Nicolás. Este caso se suma a otros cuatro operativos similares en Villagrán, Cortazar, Romita y Pénjamo, lo que plantea interrogantes sobre la posible tolerancia de estos nexos durante años.

Por otro lado, el Comité Municipal del PAN en León se reúne con la fracción panista del Ayuntamiento en un contexto de división y presión, con ausencias notables como Hildeberto Moreno Faba, quien ha preferido ser cauteloso en sus declaraciones. La situación refleja la tensión interna dentro del PAN tras la decisión de la alcaldesa de cambiar de partido y su intento de imponer a su sucesor





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