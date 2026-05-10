h5?Saint-Maximin rescinde contrato y genera controversia/h5

Saint-Maximin abandona su contrato con el equipo de color azulcrema y genera controversia. El delantero se ha llevado críticas por su desempeño y su transferencia al Lens era un hecho conocido.

Si bien es cierto que ilusionó a la afición con sus primeros rendimientos dentro del campo de juego, su nivel se fue diluyendo hasta que, factor que fue determinante para tomar la decisión de rescindir su contrato con el conjunto azulcrema.

"Sin embargo, su posterior llegada algeneró aún más controversia, ya que la rapidez de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de que el delantero ya tenía todo arreglado para regresar a territorio francés. ". El giro repentino en la carrera de Saint-Maximin Saint-Maximin dejó México habiendo marcado apenas tres goles en toda la temporada. Su relación con la afición se rompió completamente debido a su fugaz traspaso al Lens tras rescindir su contrato con el América.

Si bien es cierto que aún no se ganó la titularidad en el equipo francés, el extremo de 29 años recibió una gran noticia de cara a la siguiente campaña: "Club América recibe un duro revés y jugará la revancha en desventaja en el Clausura 2026Nantes.

". En estos momentos, el equipo de Saint-Maximin se encuentra ubicado en la segunda posición de la tabla general con 67 puntos, solo por detrás del Saint-Maximin no tiene asegurada su participación en la Champions League. Esto quiere decir que Saint-Maximin podría quedarse como agente libre una vez finalizada la presente campaña. Si la directiva toma la decisión de no renovar su contrato, el jugador se perderá la posibilidad de afrontar la Champions League con el Lens.

De momento, el club no dio indicios sobre una posible renovación de Saint-Maximin. Su rendimiento no ha sido malo: 3 goles y 3 asistencias en 9 partidos hasta el momento.

Sin embargo, todo estará en manos de la directiva, quienes decidirán si contar con el francés, por lo menos, hasta diciembre





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Saint-Maximin Rescindir Contrato Genrear Controversia Transfuerica Al Lens Empezo A Fallar Justificó Su Salida

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