Haas sustituye a Esteban Ocon por Ryō Hirakawa en el Gran Premio de México

Haas F1 confirma que Esteban Ocon no seguirá en el Gran Premio de México y que Ryō Hirakawa debutará en Fórmula 1 a los 32 años junto a Oliver Bearman.

La escudería Haas F1 confirmó este sábado 31 de agosto un cambio de última hora en su alineación para el Gran Premio de México: el francés Esteban Ocon no participará en el resto de las actividades del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez y será sustituido por el piloto reserva japonés Ryō Hirakawa, quien hará su debut en una carrera de Fórmula 1 a los 32 años. El anuncio se produjo mediante un comunicado emitido durante la mañana del sábado, apenas unas horas antes de la tercera práctica libre y la clasificación.

Haas confirma el cambio de piloto en México

Según el comunicado de la escudería estadounidense, Hirakawa tomará inmediatamente el lugar de Ocon durante el resto del fin de semana en la capital mexicana. El equipo indicó que el japonés formará dupla con Oliver Bearman tanto en la práctica final y la clasificación del sábado como en el gran premio de 71 vueltas previsto para el domingo.

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Haas recordó que Hirakawa ya tuvo actividad sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez durante la primera práctica libre del viernes. En esa sesión, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada al volante del VF-26, terminó en el decimoquinto puesto general.

La escudería cerró su mensaje con una postura tajante al señalar que no se emitirán más declaraciones en este momento, por lo que no se ampliaron las razones concretas de la ausencia de Ocon para el resto del Gran Premio de México.

Debut histórico de Ryō Hirakawa en la Fórmula 1

A sus 32 años, Ryō Hirakawa disputará la primera carrera de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo. El japonés se incorporó a Haas como piloto de reserva en 2025, después de sus etapas con McLaren y Alpine, dentro de la colaboración técnica entre la escudería estadounidense y Toyota Gazoo Racing.

Durante la presente temporada, el piloto nipón participó en cuatro sesiones de práctica libre con Haas, mientras mantenía su actividad dentro del Campeonato Mundial de Resistencia, donde aseguró junto a Toyota el título de constructores en Barcelona.

Con este movimiento, Hirakawa se convierte en el segundo piloto novato de mayor edad en participar en un Gran Premio en los últimos años, una situación comparable a la de André Lotterer, quien debutó con Caterham en Spa 2014.

Futuro de la alineación de Haas

La salida de Esteban Ocon del resto del Gran Premio de México también mantiene abierta la conversación sobre el futuro de la alineación del equipo para las próximas temporadas. Rafael Camara, actual líder de la Fórmula 2, ya está confirmado en el volante de Haas.

Por otra parte, el jefe de la escudería, Ayao Komatsu, desmintió la víspera los rumores de que la renovación de Oliver Bearman para 2027 estaba detenida por supuestas exigencias salariales. El equipo mantiene la intención de continuar con el piloto británico, conocido como Olie, junto a su nuevo compañero japonés en el resto del evento mexicano.

El cambio en Haas se produce en uno de los fines de semana más llamativos del calendario, con la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez como escenario del debut oficial de Hirakawa en la Fórmula 1 y de la ausencia de Ocon para el resto del Gran Premio de México.