Habitantes de Chapula piden al gobernador que no clasifique a la comunidad como área inhabitable. Gobierno estatal habilita refugios temporales y mantiene presencia en la zona.

Habitantes de la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, pidieron al gobernador Julio Menchaca Salazar que deje de clasificar a esta zona como inhabitable. Ante las lluvias causadas por la tormenta tropical Boris, el gobierno estatal habilitó refugios temporales en Tianguistengo y mantiene presencia en la zona. El subsecretario de Protección Civil y personal de Protección Civil permanecen en la zona para realizar inspecciones constantes ante las condiciones climáticas y el incremento en el nivel del río.

Habitantes de Chapula piden al gobernador que no clasifique a la comunidad como área inhabitable. Ante las lluvias causadas por la tormenta tropical Boris, el gobierno estatal habilitó refugios temporales en Tianguistengo .

El subsecretario de Protección Civil y personal de Protección Civil permanecen en la zona. El alcalde hizo un llamado a la población para utilizar los refugios y privilegiar la seguridad de las familias. La Secretaría de Educación Pública activó la modalidad de clases a distancia en 30 escuelas de la región Otomí-Tepehua y otras comunidades afectadas por las lluvias





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chapula Tianguistengo Hidalgo Gobernador Reubicación Obras De Infraestructura Seguridad Vaguada Reclamos Reclamaron Visita Avisaron Acusaron Riesgos Reconstruir Patrimonio Identidad Refugios Temporales Acceso A Las Comunidades Clases A Distancia Reducción En La Movilidad Acceso A Las Escuelas Coordinación Con Directivos Escolares Evaluación De Las Condiciones De La Región Retorno A Clases Presenciales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Refuerza Municipio de Saltillo labores de limpieza en callejones de diversas coloniasDurante las labores se retiraron basura, escombro y maleza que representaban riesgos para los habitantes

Read more »

Clara Brugada pone en operación dos nuevas rutas del Trolebús al sur y poniente de la CDMXBenefician a más de 300 mil habitantes

Read more »

Habitantes de Chapula, Hidalgo, rechazan reubicación por lluviasSeñalaron que se reconsidere la condición de riesgo atribuida a la localidad y se respete su decisión de permanecer en sus viviendas

Read more »

Al menos 30 escuelas de Hidalgo activan clases a distancia por mal climaLa medida se mantiene en escuelas de la región Otomí-Tepehua y también en lugares como Atlapexco, Tianguistengo y Molango

Read more »