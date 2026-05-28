Habitantes de Salamanca piden seguridad en zonas rurales

Los habitantes de Salamanca han solicitado mayor vigilancia y presencia de las corporaciones de seguridad en zonas rurales debido a la violencia y la inseguridad que han experimentado en el último año.

Pese a la instalación de bases de la Guardia Nacional, habitantes de comunidades en Salamanca aseguran no ver mejoras en la seguridad de zonas rurales .

La presencia de vehículos sospechosos y la circulación de hombres armados han provocado que habitantes de comunidades en Salamanca cambien sus rutinas. En las comunidades rurales es donde ha escalado la violencia, al menos en el último año, al registrar el mayor número de hechos dolosos, por lo que habitantes han solicitado mayor vigilancia y presencia de las corporaciones de seguridad en estas zonas del municipio.

Algunas de estas comunidades han sido afectadas por hechos violentos, como la muerte de 11 personas en un campo de fútbol, además de otros hechos en más comunidades. Los habitantes de estas comunidades han solicitado que se refuerce la vigilancia y la presencia permanente de las corporaciones de seguridad, al señalar que aunque en algunas zonas se han instalado bases de la Guardia Nacional, los hechos violentos continúan registrándose, por lo que consideran que las estrategias implementadas hasta ahora no han sido suficientes para devolver la tranquilidad.

Los ciudadanos señalaron que es necesario que existan recorridos constantes tanto en carreteras estatales como en caminos rurales, principalmente durante las noches y madrugadas, ya que actualmente muchas personas prefieren ya no salir tarde por temor a quedar en medio de algún hecho delictivo. Además, denunciaron la constante presencia de personas en vehículos sospechosos e incluso sujetos armados que circulan por las comunidades y caminos rurales, situación que mantiene con temor a las familias y habitantes de estas zonas.

A fin de mejorar la seguridad, habitantes de estas regiones piden presencia permanente de cuerpos de seguridad. Asimismo, habitantes dedicados al campo externaron su preocupación debido a que la inseguridad también ha afectado sus actividades, pues trabajadores y productores deben salir desde temprana hora o regresar tarde de parcelas y ranchos enfrentándose al temor constante en los caminos rurales.

Por ello, reiteraron el llamado a las autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad en las comunidades donde aseguran la violencia les ha quitado la tranquilidad





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