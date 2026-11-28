La SHCP aclara que el dinero en efectivo no desaparecerá el 18 de diciembre. La transición a pagos digitales en gasolineras y peajes será gradual durante todo 2027, no inmediata.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) descartó firmemente la eliminación del efectivo como forma de pago. La dependencia federal aclaró que la transición hacia medios digitales y electrónicos en gasolineras y casetas de cobro será un proceso gradual durante el año 2027.

Mensaje oficial sobre vigencia del efectivo

El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre. Esta aclaración crucial fue emitida mediante un comunicado conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Ambas instituciones federales confirmaron que determinarán planes graduales de implementación de pagos digitales.

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Despliegue tecnológico durante el 2027

Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales. El objetivo es asegurar que la infraestructura esté lista antes de restringir otras formas de pago.

Diálogo con sectores bancarios y usuarios

Las autoridades aseguraron mantener un diálogo permanente y colaborativo con los sectores afectados. Mantienen conversaciones con instituciones bancarias y financieras para que las disposiciones atiendan sus necesidades. El propósito es garantizar que las nuevas reglas no afecten negativamente a los usuarios finales.

Origen del acuerdo estratégico publicado

El pasado 27 de noviembre, Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 177/2026. Este documento determinó como estratégicos los sectores de Hidrocarburos e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el primero, se estableció el expendio al Público de gasolinas y diésel. En el segundo, se clasificó el cobro de peajes como actividades relevantes.

Transición gradual y plazos legales

Para estas actividades, la única forma de pago serán tarjetas de débito y de crédito, códigos QR, dispositivos NFC, transferencias y otros Medios de Pago Digitales y Electrónicos. Esto se fundamenta en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La ley faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos. El acuerdo estableció un plazo de 15 días hábiles a partir del 27 de noviembre. Este plazo era para que las autoridades emitieran los mecanismos para la transición. Circuló en redes que la medida aplicaría el 18 de diciembre. Hacienda aclaró que el cambio no se aplicará a partir de esa fecha específica. La transición hacia los pagos digitales y electrónicos será gradual a lo largo de 2027.