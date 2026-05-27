Hacienda reduce proyección de crecimiento del PIB de Chile para 2025 y 2026

El Ministerio de Hacienda de Chile recortó sus estimaciones de crecimiento del PIB para 2025 y 2026, citando el lento desempeño del primer trimestre y la desaceleración del sector minero, mientras que la inflación aumentó por la guerra en Irán y los combustibles.

El Ministerio de Hacienda de Chile ha reducido su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto ( PIB ) para el año en curso, según el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre.

La estimación para 2026 también fue recortada en tres décimas, situándose en 2.1%, un nivel muy similar al que comienza a prevalecer en una parte importante del mercado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la rebaja responde al lento arranque del año, con un PIB que se contrajo un 0.5% anual en el primer trimestre.

Este ajuste se debe, en gran medida, a una fuerte desaceleración del sector minero, que pasaría de crecer un 2.7% en la proyección anterior a un 0% en la actual. Por el contrario, el pronóstico para el PIB no minero ha mejorado, con un incremento esperado del 2.4% para este año. La demanda interna se expandiría un 2.6% durante el ciclo actual, lo que representa una reducción de tres décimas en comparación con el Informe de Finanzas Públicas de febrero.

Asimismo, Hacienda ha recogido el aumento de la inflación como consecuencia del impacto de la guerra en Irán y el traspaso íntegro del incremento del precio de los combustibles a los consumidores chilenos. Se espera una variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3.7% para este año, un punto porcentual por encima de lo anticipado anteriormente. Este panorama inflacionario añade presión sobre la economía chilena, que ya enfrenta desafíos en su crecimiento.

La cartera de Hacienda también ha aplicado un fuerte ajuste a las proyecciones de ingresos del sector público para el año, debido a una menor recaudación fiscal y a incipientes presiones de gasto en el aparato estatal. Este ajuste fiscal busca mantener la disciplina macroeconómica en un contexto de desaceleración y mayor inflación.

El informe detalla que la inversión minera se ha visto afectada por factores externos y por la incertidumbre global, lo que ha llevado a una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para el sector. Por otro lado, la actividad no minera muestra signos de resiliencia, impulsada por el consumo y la inversión en servicios.

Sin embargo, el ministro Quiroz advirtió que las perspectivas económicas globales siguen siendo inciertas, con riesgos asociados a la guerra en Irán y a las tensiones comerciales internacionales. La política fiscal del gobierno se enfocará en apoyar la recuperación económica sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este sentido, se espera que el déficit fiscal se mantenga dentro de los límites establecidos, aunque los ingresos adicionales por la inflación podrían compensar parcialmente la menor recaudación.

La economía chilena, por tanto, navega un escenario complejo que requiere de ajustes continuos en las proyecciones y en las políticas públicas para enfrentar los desafíos actuales





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