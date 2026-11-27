Un ciberataque compromete la plataforma Cloud One de la Fuerza Aérea de EE.UU., afectando datos tácticos y logísticos críticos para las operaciones militares.

Un grupo de piratas informáticos ha logrado vulnerar la seguridad de Cloud One, la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La intrusión, revelada a través de informes presentados a Reuters por tres fuentes con conocimiento directo del asunto, representa una amenaza significativa para la integridad de una vasta cantidad de datos sensibles. Esta brecha de seguridad podría comprometer información de naturaleza táctica, personal y logística que es vital para las operaciones militares estadounidenses.

Intrusión descubierta durante actualizaciones

La detección de esta actividad maliciosa en el sistema Cloud One se produjo hace aproximadamente un mes. La revelación tuvo lugar precisamente durante la ejecución de trabajos de actualización del sistema, según confirmaron dos de las personas involucradas en la gestión del incidente. Este hallazgo no solo expuso las vulnerabilidades existentes, sino que también ha provocado interrupciones generalizadas en toda la plataforma, afectando su funcionamiento normal y la disponibilidad de los servicios asociados a la infraestructura crítica.

Also read Pieza clave del PSG habla del fichaje de Julián Quiñones y no le cierra la puerta al mexicano

Infraestructura crítica y proveedores tecnológicos

Cloud One, lanzada originalmente en 2017, fue diseñada como una ventanilla única para satisfacer todas las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea de EE.UU. Esta infraestructura combina los recursos de cuatro gigantes operadores tecnológicos: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Juntos, estos proveedores dan servicio a decenas de aplicaciones esenciales, incluyendo aquellas que gestionan datos de personal, nóminas, logística y mantenimiento de equipos bélicos.

Entre las aplicaciones afectadas se encuentra el sistema de mando y control basado en la nube de la Fuerza Aérea, el cual recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de información de toda Norteamérica. Asimismo, está el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro de Operaciones, que realiza un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos repartidas por todo el mundo. Esta plataforma es considerada una de las más grandes dentro del ejército estadounidense, lo que amplifica la gravedad de la situación actual.

Contratistas principales y responsabilidad contractual

La gestión de este contrato complejo ha tenido cambios recientes en su estructura de responsabilidad. SAIC fue el contratista principal de Cloud One hasta el año 2025, momento en el que Leidos tomó el relevo de las operaciones y la supervisión del sistema. Ante la solicitud de comentarios por parte de Reuters, SAIC no respondió a las preguntas formuladas sobre el incidente. Por su parte, Leidos remitió las preguntas directamente a la Fuerza Aérea, delegando la responsabilidad de la comunicación oficial en la institución gubernamental.

Las fuentes consultadas enfatizaron la severidad de la situación, señalando que una brecha de seguridad en un sistema de esta magnitud es extremadamente grave. La dependencia de múltiples proveedores y la complejidad de la integración de datos aumentan los desafíos para contener el acceso no autorizado y restaurar la seguridad total de la red militar.

Posición oficial y protección de datos

La Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un comunicado oficial a Reuters donde afirmó que no hace comentarios sobre la situación de seguridad, las vulnerabilidades técnicas o el estado operativo de redes y sistemas específicos. La institución reiteró que toman continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento de la Fuerza Aérea. Sin embargo, Reuters no ha podido determinar la identidad de los piratas informáticos responsables, el alcance total de la intrusión ni si se han sustraído datos sensibles al exterior.

Esta falta de información pública sobre el alcance exacto del ataque genera incertidumbre sobre los impactos operativos a largo plazo. La naturaleza táctica de los datos alojados en Cloud One significa que cualquier compromiso podría tener implicaciones estratégicas globales, dada la presencia de bases militares estadounidenses en múltiples continentes. La investigación sobre los vectores de ataque y la posible exfiltración de información sigue en curso, con las autoridades militares evaluando las consecuencias de esta violación de seguridad crítica.