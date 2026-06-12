Hallan cadáver en estadio donde entrena Irán en Tijuana antes del Mundial 2026

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el maletero de un vehículo estacionado cerca del estadio Caliente, donde la selección de fútbol de Irán realiza sus entrenamientos. El hallazgo ocurrió en Tijuana, ciudad considerada de alta peligrosidad, mientras el equipo se prepara para su debut en el Grupo G contra Bélgica. Las autoridades locales confirmaron que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra y presentaba signos de violencia. El equipo, que cambió su sede de entrenamiento de EE.UU. a México por tensiones geopolíticas, cuenta con un fuerte operativo de seguridad.

El Team Melli se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un carro estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial 2026, constató AFP este viernes. El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel.

Al abrir el automotor este viernes, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo. La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia.

Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales. Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto. El equipo no respondió a la AFP si reforzarán la seguridad después de este incidente.

Irán debuta el lunes en la Copa del Mundo jugando contra Bélgica en Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda





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