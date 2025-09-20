Hallan cuerpo de coordinador de Pemex en Veracruz tras 18 días desaparecido

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz informa del hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis García Morales, coordinador operativo de Pemex, después de ser reportado como desaparecido. Se investigan las circunstancias de su muerte.

El 20 de septiembre, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis García Morales, coordinador operativo de Pemex en Boca del Río, Veracruz , después de 18 días de búsqueda. La Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) confirmó el hallazgo. Este trágico suceso pone de manifiesto la preocupante situación de desapariciones en el país y la necesidad de agilizar los protocolos de búsqueda y respuesta ante estos casos.

El hallazgo del cuerpo de García Morales se produce tras una intensa investigación que comenzó el 1 de septiembre, fecha en que se reportó su privación ilegal de la libertad. Su vehículo fue encontrado en Paso de Ovejas, a unos 30 minutos del puerto de Veracruz, lo que añade misterio a las circunstancias de su desaparición. \La investigación reveló que García Morales había informado a su familia sobre un viaje a Xalapa el día de su desaparición, lo que llevó a la presentación de la denuncia el 3 de septiembre. La CEB registró el caso bajo el número 25/CI 0419U-25ZC y difundió información y una fotografía de García Morales en un intento por localizarlo. Las fuentes policiales informaron que el cuerpo fue encontrado en 'circunstancias extrañas', aunque la CEB no ha proporcionado detalles sobre las condiciones del hallazgo. Esta falta de claridad genera incertidumbre y preocupación en la comunidad, y subraya la importancia de que las autoridades esclarezcan completamente las causas de la muerte. Es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.\En relación con la denuncia de desaparición, es importante aclarar que, contrariamente a lo que se ha popularizado en algunos medios internacionales, en México no es necesario esperar 72 horas para presentar una denuncia. Las autoridades de seguridad y diversas fuentes especializadas han reiterado la crucial importancia de las primeras 24 horas para localizar a una persona desaparecida. Esta premisa se encuentra respaldada en el artículo 81 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece los procedimientos y plazos para activar los mecanismos de búsqueda de manera inmediata. La pronta respuesta de las autoridades y la colaboración ciudadana son cruciales para aumentar las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida con vida. Este caso resalta la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, mejorar la coordinación entre las instituciones y garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Desaparición Veracruz Pemex Hallazgo Investigación

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Nueva magistrada pide renuncia de todo su personal en Tribunal Administrativo de VeracruzAhleli Antonia Feria Hernández recientemente tomó el cargo de magistrada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Leer más »

Tras ser acusados de fraude, Seguriticket devolvió su dinero a cliente en Veracruz PuertoEsta tarde, la empresa Seguriticket atendió personalmente al usuario Daniel, quien había denunciado problemas para obtener su reembolso desde el pasado mes de febrero por unos boletos para el concierto de Grupo Firme que nunca le lle...

Leer más »

Amenaza por supuesta bomba provocó alarma en edificio de CICE, en Veracruz PuertoUna llamada telefónica realizada de manera anónima a los números de emergencia alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en el interior de las instalaciones de la empresa Grupo CICE, lo que provocó el d...

Leer más »

Seguirán al menos 7 días de lluvia más en Veracruz: PCPronósticos a corto plazo de la Secretaría de Protección Civil advierten de al menos 7 días más de lluvia, a partir de este viernes 19 y hasta el jueves 26 en Veracruz. Al proporcionar la proyección sem...

Leer más »

Dejan en el abandono válvulas de Pemex en la carretera Salamanca-MoreliaVecinos de la colonia San Francisco de Asís denuncian que las válvulas de Pemex del poliducto Salamanca-Morelia están abandonadas

Leer más »

Esto se sabe sobre la muerte del coordinador de seguridad de Pemex en VeracruzJosé Luis lideraba patrullajes en los ductos de Pemex desde la Cuenca del Papaloapan hasta Boca del Río, zona que ha sido blanco de "huachicol"

Leer más »