Hallan cuerpo sin identificar en camino rural de Xalapa y reportan robo en construcción

Un hombre de aproximadamente 25 años fue encontrado muerto en un camino rural de Xalapa, mientras que en otro incidente, ladrones robaron materiales de una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas. Las autoridades investigan ambos casos.

La tarde del pasado lunes, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años fue encontrado en un camino rural que conecta el Quinto Barrio con la localidad de Xalapa , en el municipio de Rafael Delgado .

El hallazgo tuvo lugar entre cultivos de flores ornamentales, específicamente azucenas, donde vecinos de la zona alertaron a las autoridades al percatarse de la presencia de un individuo inconsciente. Según las primeras investigaciones, la víctima, que aparentemente vivía en situación de calle, habría fallecido a causa de una congestión alcohólica mientras transitaba por la vereda.

Inmediatamente, elementos de la Policía Estatal, Municipal y Ministerial se hicieron presentes en el lugar para confirmar el deceso y acordonar el área, siguiendo los protocolos establecidos por la ley. La Fiscalía Regional asumió el caso, integrando una carpeta de investigación y ordenando el levantamiento del cadáver, que actualmente se encuentra en calidad de desconocido en las instalaciones del servicio forense, donde se llevarán a cabo las pruebas periciales correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades trabajan en identificar a la víctima y determinar las circunstancias exactas de su muerte. Por otro lado, en un hecho relacionado con la inseguridad en la región, se reportó un robo en una vivienda en construcción, ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que llegaron al lugar en un taxi, se llevaron materiales de construcción de la casa en "obra gris", dejando un saldo de pérdidas económicas para los propietarios.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables de este delito, que se suma a la creciente ola de robos en la zona. Ambos casos reflejan los desafíos que enfrenta la comunidad en materia de seguridad y protección social, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad





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