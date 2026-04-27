Hallan sin vida a minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz en la mina Santa Fe, Sinaloa

Tras 33 días de búsqueda, se encontró sin vida a Leandro Isidro Beltrán Reséndiz en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. El hallazgo eleva a dos el número de fallecidos tras el colapso de una presa de jales el 25 de marzo.

La esperanza se desvaneció en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario , Sinaloa , tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz , un minero de 54 años originario de Zimapán, Hidalgo.

El descubrimiento, realizado este lunes a las 3:15 horas (hora del centro), pone fin a 33 días de intensas labores de búsqueda y rescate, marcando un desenlace doloroso para la familia del minero y para toda la comunidad minera. El Comando Unificado, responsable de coordinar las operaciones, confirmó el hallazgo a través de un comunicado oficial, detallando que el cuerpo fue localizado tras un arduo trabajo en las profundidades de la mina.

Este lamentable suceso se suma a la pérdida de otro minero, Abraham Aguilera Aguilera, previamente encontrado sin vida, elevando a dos el número de fallecidos a raíz del colapso de la presa de jales ocurrido el pasado 25 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha sido notificada y se prepara para iniciar los protocolos de recuperación del cuerpo, asegurando que se sigan todos los procedimientos técnico-jurídicos necesarios.

La noticia ha generado consternación a nivel nacional, recordando la fragilidad de las condiciones laborales en la minería y la importancia de reforzar las medidas de seguridad para prevenir futuras tragedias. El gobierno federal ha expresado su compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este difícil momento, con la supervisión directa de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

La solidaridad y la atención a los afectados continúan siendo una prioridad para las autoridades. El incidente que desencadenó esta tragedia ocurrió cuando una presa de jales, una estructura que contiene los residuos de la extracción minera, colapsó dentro de la mina, provocando una inundación de las galerías subterráneas. En el momento del derrumbe, 25 mineros se encontraban trabajando en el yacimiento. Afortunadamente, 21 de ellos lograron escapar a tiempo, pero cuatro quedaron atrapados en las profundidades de la tierra.

Desde entonces, se desplegó un operativo masivo de rescate, involucrando a más de 300 personas de diversas instituciones, incluyendo Protección Civil, la Secretaría de Seguridad federal, el Ejército, la Marina, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Sinaloa. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente, enfrentando condiciones extremadamente difíciles y peligrosas, con la esperanza de encontrar a los mineros atrapados con vida.

En las primeras dos semanas, se logró rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera, brindando un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Sin embargo, la esperanza se fue apagando gradualmente a medida que pasaban los días y la búsqueda se volvía más compleja. La complejidad del terreno, la inestabilidad de la mina y la presencia de agua dificultaron enormemente las labores de rescate, poniendo en riesgo la vida de los rescatistas.

A pesar de los esfuerzos, la naturaleza implacable y las condiciones adversas terminaron por truncar las posibilidades de encontrar a los mineros restantes con vida. Este trágico evento ha reabierto el debate sobre la seguridad en la industria minera en México y la necesidad de implementar regulaciones más estrictas y mecanismos de control más efectivos.

La falta de inversión en medidas de prevención y la laxitud en la supervisión de las operaciones mineras han sido señaladas como factores que contribuyen a la ocurrencia de accidentes como este. Es fundamental que las empresas mineras asuman su responsabilidad en la protección de la vida y la integridad de sus trabajadores, garantizando condiciones laborales seguras y saludables.

Además, es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier emergencia. La tragedia en la mina Santa Fe debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas concretas para prevenir futuros accidentes y proteger a los trabajadores de la minería.

La memoria de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz y Abraham Aguilera Aguilera debe inspirar un compromiso renovado con la seguridad y el bienestar de todos los mineros en México. El gobierno federal ha reiterado su compromiso de investigar a fondo las causas del colapso de la presa de jales y de tomar las medidas necesarias para evitar que tragedias similares se repitan.

La justicia y la transparencia son esenciales para restaurar la confianza en la industria minera y garantizar que se rindan cuentas por las negligencias que puedan haber contribuido a este lamentable suceso





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