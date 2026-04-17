Dos taxistas, Julián Bernardino García y Esteban de Jesús Luna, reportados como desaparecidos desde el jueves en Tecolutla, fueron encontrados sin vida este viernes en inmediaciones de Nautla. Las autoridades investigan las causas y buscan a los responsables de este hecho que consterna a la región de Costa Esmeralda.

Este viernes, la comunidad de Tecolutla y sus alrededores se vio sacudida por una trágica noticia: Julián Bernardino García y Esteban de Jesús Luna, dos taxistas reportados como desaparecidos desde el jueves, fueron hallados sin vida. Sus cuerpos fueron localizados en las inmediaciones del municipio de Nautla , poniendo fin a la angustiosa espera de sus familiares y compañeros.

La desaparición de ambos conductores se produjo durante la jornada del jueves, cuando se perdió todo contacto con sus unidades y dispositivos móviles, generando una inmediata alarma en el gremio y en la sociedad.

Desde el momento en que se conoció su ausencia, se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes. Familiares y compañeros taxistas jugaron un papel crucial en la difusión de sus fichas de identidad a través de las redes sociales, en un esfuerzo desesperado por obtener cualquier pista que pudiera llevar a su localización con vida.

La mañana de este viernes, las autoridades locales recibieron un reporte que cambiaba drásticamente el curso de la búsqueda. Se informó sobre el hallazgo de dos cuerpos de hombres en un camino rural que conduce a la comunidad de Pedernales, perteneciente al municipio de Nautla.

Al llegar al sitio, las fuerzas de seguridad confirmaron las peores sospechas: los cuerpos correspondían a los taxistas que habían sido objeto de una intensa búsqueda. Poco después, familiares de Julián Bernardino García y Esteban de Jesús Luna arribaron al lugar, y entre el dolor y la consternación, corroboraron que se trataba de sus seres queridos.

La escena del crimen fue de inmediato acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron el perímetro para permitir el trabajo de los peritos. El personal Médico Forense se presentó en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites de rigor y la realización de las necropsias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido un estricto hermetismo en torno a las causas exactas del deceso. No se ha proporcionado información oficial sobre si los cuerpos presentaban signos de violencia, un detalle que añade incertidumbre y preocupación a este lamentable suceso. Sin embargo, se ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación con el objetivo de dar con los responsables de este crimen, que ha conmocionado profundamente a la región de Costa Esmeralda.

La noticia ha generado una ola de indignación entre los habitantes de esta zona, quienes han expresado su repudio ante estos hechos lamentables que empañan la tranquilidad de sus comunidades. La inseguridad y la violencia vuelven a golpear a esta región, dejando un amargo sabor de boca y generando un clima de temor e incertidumbre entre sus pobladores. El caso de Julián Bernardino García y Esteban de Jesús Luna se suma a una creciente lista de incidentes que demandan respuestas contundentes por parte de las autoridades. La comunidad exige justicia y medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos sus habitantes, especialmente de aquellos que, como los taxistas, desempeñan una labor esencial para la movilidad y el desarrollo de la región.

Adicionalmente, se ha hecho mención de que el gobernador Cuitláhuac García eliminó el Fondo Ambiental Veracruzano, un tema que, aunque no directamente relacionado con el crimen, subraya las preocupaciones sobre la gestión de recursos y la posible falta de fondos para atender emergencias, como un derrame que podría haberse beneficiado de dicho fondo, según declaraciones de Sergio Gil. Este tipo de decisiones políticas pueden tener repercusiones indirectas en la seguridad y el bienestar de la población, al desviar recursos que podrían destinarse a protección y prevención





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