Hallan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe, Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó el fallecimiento de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa, tras 33 días de búsqueda. Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y prometieron investigar las causas del colapso.

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó con profundo pesar el hallazgo del cuerpo sin vida de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz , el último de los mineros atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el estado de Sinaloa .

Este trágico desenlace pone fin a 33 días de intensos y angustiantes trabajos de rescate, en los que participaron incansablemente 389 elementos de diversas instituciones del gobierno mexicano. La operación, de una magnitud considerable, involucró a la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la propia Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y personal del Gobierno del estado de Sinaloa, demostrando un esfuerzo coordinado y multidisciplinario para intentar salvar la vida de los mineros.

El cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, un hombre de 54 años originario de Zimapán, Hidalgo, fue descubierto en las profundidades de la mina durante la madrugada de hoy, específicamente a las 03:15 horas, tiempo del centro de México. La noticia ha generado una profunda consternación a nivel nacional, recordando la fragilidad de la vida y los riesgos inherentes a la actividad minera.

La búsqueda y recuperación del cuerpo se realizaron con sumo cuidado y respeto, siguiendo estrictamente los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Actualmente, equipos especializados de búsqueda y rescate, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se preparan para el delicado proceso de ascenso a la superficie del cuerpo del cuarto minero.

Este procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con todos los requisitos técnicos y legales pertinentes, garantizando la dignidad y el respeto que merece tanto el fallecido como su familia. La complejidad de la situación exige una meticulosa planificación y ejecución para evitar cualquier contratiempo durante el ascenso. La localización del cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz marca el final de una operación de rescate que mantuvo en vilo a todo México.

Desde el momento del colapso en la mina Santa Fe, las autoridades federales y estatales movilizaron todos los recursos disponibles para intentar alcanzar a los mineros atrapados. A pesar de los esfuerzos incansables, las condiciones dentro de la mina, caracterizadas por la inestabilidad del terreno y la presencia de gases tóxicos, dificultaron enormemente las labores de rescate.

La esperanza de encontrar a los mineros con vida se fue desvaneciendo con el paso de los días, pero los equipos de rescate continuaron trabajando con determinación hasta agotar todas las posibilidades. La tragedia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las minas y de garantizar el cumplimiento de las normas laborales para proteger la integridad de los trabajadores.

El Gobierno de México ha expresado su más sentido pésame a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz y ha reiterado su compromiso de brindarles todo el apoyo necesario durante este difícil momento. La Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo la dirección de Laura Velázquez Alzúa, se ha encargado de coordinar la atención a la familia y de asegurar que se les brinde el acompañamiento psicológico y legal que requieren.

La solidaridad y el apoyo de la sociedad mexicana se han manifestado en numerosas muestras de afecto y condolencias hacia la familia del minero fallecido. El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y en colaboración con las autoridades de Sinaloa, reafirma su compromiso de investigar a fondo las causas del colapso en la mina Santa Fe y de tomar las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes.

Se realizará una evaluación exhaustiva de las condiciones de seguridad en la mina y se determinarán las responsabilidades correspondientes. La prioridad es garantizar la seguridad de los trabajadores mineros y evitar que tragedias como esta se repitan.

Además, se fortalecerán los mecanismos de supervisión y control para asegurar el cumplimiento de las normas laborales y ambientales en la industria minera. La tragedia de la mina Santa Fe ha generado un debate nacional sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo en las minas y de proteger los derechos de los trabajadores.

El Gobierno de México se compromete a escuchar las voces de los trabajadores y de la sociedad civil para construir un futuro más seguro y justo para todos. La memoria de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz y de sus compañeros mineros fallecidos será honrada con acciones concretas para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en la industria minera.

La Coordinación Nacional de Protección Civil continuará brindando información actualizada sobre el desarrollo de las investigaciones y las medidas que se implementarán para prevenir futuros accidentes. La solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales para superar este difícil momento y construir un futuro más seguro para todos los trabajadores mexicanos





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mina Santa Fe Sinaloa Rescate Minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz Protección Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobernador de Sinaloa entrega apoyos por 10 mdp al sector ganaderoLa entrega se realizó en el marco de la LXI Asamblea General de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS)

Read more »

Movimientos Políticos y Controversias en Guanajuato, Sinaloa y Baja California SurLa presidenta municipal de León se une a Movimiento Ciudadano, el alcalde de Culiacán impulsa un mundialito infantil en medio de críticas y el Registro Agrario Nacional en Baja California Sur opera en condiciones precarias.

Read more »

Capturan en EU a dos prófugos de Sinaloa con apoyo de Interpol e ICELos implicados enfrentan cargos por homicidio y robo de vehículo; fueron ubicados en Arizona y California y entregados a autoridades mexicanas

Read more »

Localizan el cuerpo del último trabajador atrapado en la Mina Santa Fe en SinaloaLa Fiscalía informó sobre el hallazgo

Read more »

Termina tragedia en mina de Sinaloa: hallan sin vida al último trabajador atrapado tras 33 díasA través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se informó que el último trabajador atrapado en la Mina Santa Fe en Sinaloa

Read more »

Localizan sin vida al último minero atrapado en mina Santa Fe en SinaloaEl minero fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años

Read more »