Hallazgo de Cadáver en Catemaco y Explosión en Veracruz: Dos Tragedias Sacuden la Región

Un cuerpo fue encontrado flotando en la Laguna de Catemaco, Veracruz, mientras que en la misma entidad, ocho departamentos sufrieron pérdidas totales por una explosión en un fraccionamiento. Además, se informa sobre un derrame en el Golfo de México con posibles afectaciones a Texas.

En la tarde de este domingo, se descubrió el cuerpo sin vida de una mujer flotando en la Laguna de Catemaco , ubicada en la zona urbana del municipio homónimo. El descubrimiento se produjo después de que individuos presentes en las cercanías dieran aviso a las autoridades, al percatarse de la presencia del cadáver a pocos metros de la orilla. Pescadores locales y personal de Protección Civil actuaron rápidamente, realizando las maniobras necesarias para trasladar el cuerpo a tierra firme.

Una vez asegurado el cadáver, se confirmó el fallecimiento de la mujer. La víctima fue identificada como Rosalba Fonseca Cruz, conocida cariñosamente en la comunidad como “La Balerito”.\Elementos de la Policía Municipal acordonaron de inmediato el área, con el objetivo de resguardar la escena y facilitar el trabajo de los peritos. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo. En estos momentos, las causas exactas del fallecimiento aún no han sido determinadas. Las autoridades esperan los resultados de la necropsia, la cual será clave para determinar si se trató de una sumersión accidental o si existen otros factores involucrados. La FGE ha iniciado la carpeta de investigación pertinente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, buscando recopilar pruebas y testimonios que permitan reconstruir los acontecimientos.\En un suceso paralelo, en el estado de Veracruz, ocho departamentos de un fraccionamiento han sufrido pérdidas totales a causa de una explosión. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Rincón de Palma Real, ubicado en el puerto de Veracruz, y dejó un saldo de siete personas heridas. Las autoridades están investigando las causas de la explosión y evaluando los daños materiales. Adicionalmente, se informa sobre un derrame en el Golfo de México que presuntamente ya ha alcanzado las costas de Texas. Sin embargo, según declaraciones recientes, las autoridades de Estados Unidos no han expresado ninguna queja al respecto. La situación del derrame está siendo monitoreada de cerca, y se están tomando las medidas necesarias para mitigar su impacto en el medio ambiente y en las comunidades costeras afectadas





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