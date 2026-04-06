Hallazgo de guardia de seguridad muerto en universidad de Cuernavaca: conmoción y exigencia de justicia

Un guardia de seguridad fue encontrado sin vida en el Centro Deportivo Amanalco de la Universidad La Salle Cuernavaca. La universidad suspendió actividades y exige el esclarecimiento de los hechos, mientras la FUPAMOR denuncia la creciente inseguridad en el estado. Las autoridades investigan diversas líneas, incluyendo un posible intento de robo.

El domingo 5 de abril, la tranquilidad del Centro Deportivo Amanalco de la Universidad La Salle Cuernavaca se vio abruptamente interrumpida por un hallazgo trágico: un guardia de seguridad fue encontrado sin vida en su caseta de vigilancia. El descubrimiento, que conmocionó a la comunidad universitaria, se produjo cuando los compañeros del vigilante, al no obtener respuesta, ingresaron a la caseta.

La escena que encontraron fue desgarradora: la víctima presentaba evidentes huellas de violencia, con signos de haber sido atado y múltiples golpes que evidenciaban un ataque brutal. Las autoridades universitarias, consternadas por el suceso, inmediatamente suspendieron las actividades en el centro deportivo y, en un gesto de colaboración con las autoridades, solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Las instalaciones, ubicadas en la Avenida Paseo del Conquistador, en la colonia Lomas de Cuernavaca, al norte de la capital de Morelos, permanecen cerradas mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes. La zona ha sido acordonada y resguardada por los servicios periciales, quienes se encuentran recabando evidencia y realizando las investigaciones necesarias para determinar las causas de la muerte y las circunstancias que la rodearon. La FGE, por su parte, ha iniciado una investigación que incluye diversas líneas, entre ellas un posible intento de robo. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis y mantienen abiertas todas las posibilidades para llegar a la verdad. La incertidumbre y la preocupación se han extendido por toda la comunidad universitaria, quienes se mantienen a la espera de los resultados de las investigaciones y de las acciones que se tomarán para garantizar la seguridad en el campus y sus alrededores. La Universidad La Salle Cuernavaca, en un comunicado oficial, expresó su solidaridad con los afectados y reafirmó su compromiso con la seguridad de todos sus miembros. Además, la institución instó a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar la propagación de rumores y desinformación que pudieran entorpecer la investigación. La Federación de Universidades Particulares del Estado de Morelos (FUPAMOR), por su parte, ha manifestado su preocupación por la creciente inseguridad en la entidad. Jorge Arizmendi García, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca e integrante y fundador de la FUPAMOR, alertó sobre el impacto de la violencia en la comunidad universitaria y en la población en general. La FUPAMOR, que agrupa a más de 40 instituciones educativas, ha urgido a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en el estado. El incidente ha generado un ambiente de temor e incertidumbre en la comunidad, y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y de combatir la violencia en la región. La situación es crítica y requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades para proteger a la población y garantizar el derecho a la seguridad y a la tranquilidad. El caso del guardia de seguridad asesinado es un recordatorio trágico de los desafíos que enfrenta la sociedad en materia de seguridad y de la urgencia de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inseguridad Morelos Universidad La Salle Cuernavaca Violencia Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paro Nacional de Transportistas: México-Cuernavaca en la Mira y Posibles AfectacionesEl paro nacional de transportistas el 6 de abril amenaza con bloquear la autopista México-Cuernavaca y otras importantes vías del país. Se esperan retrasos significativos y la necesidad de buscar rutas alternas.

Read more »

Regreso de vacaciones: ¿Cómo está la México - Cuernavaca hoy domingo 5 de abril?Si usarás esta autopista este domingo durante el regreso a tu hogar, te invitamos a seguir todos los reportes, detalles e incidencias que podrían prolongar tu viaje

Read more »

Carga vial en la México-Cuernavaca y México-Querétaro por regreso de vacacionistasAquí te informamos qué pasa en las salidas carreteras que conectan a la CDMX con otros estados

Read more »

Camioneta embiste a pareja en moto en la México-Cuernavaca; mujer muereLa pareja se dirigía a su domicilio tras haber compartido una comida con la familia de ella en Xochimilco. Debido al fuerte impacto, la mujer salió proyectada cerca de 30 metros

Read more »

Hallazgo prometedor: identifican una vitamina que podría reducir los miomas sin cirugíaLos miomas, también conocidos como leiomiomas o fibromas uterinos, son tumores benignos que crecen en el tejido muscular del útero

Read more »

Cae árbol y aplasta a motocicleta y automóvil sobre la México Cuernavaca, hay 3 muertosAutoridades y equipos locales laboran en el municipio de Huitzilac para retirar el árbol y levantar los restos de las víctimas

Read more »