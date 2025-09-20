Hallazgo de Restos Humanos Calcinados en Camioneta en Límites de Mixtla de Altamirano y Tehuipango Desata Investigación

Autoridades investigan el hallazgo de una camioneta con restos humanos calcinados en una zona remota entre Mixtla de Altamirano y Tehuipango. Se realizan diligencias forenses para identificar a la víctima y esclarecer las causas del fallecimiento.

El descubrimiento de una camioneta blanca, con restos humanos calcinados en su interior, en una zona remota que colinda Mixtla de Altamirano con Tehuipango , desató una intensa movilización de las autoridades policiales. El vehículo fue hallado en un paraje solitario cerca del puente Altecoco, ubicado en la carretera estatal que une Zongolica con Mixtla de Altamirano.

Vecinos, alarmados por la presencia del automóvil abandonado, alertaron a las autoridades, lo que condujo a la llegada de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes confirmaron la macabra escena al hallar los restos humanos dentro del vehículo. Inmediatamente, se procedió a acordonar el área para proteger la escena del crimen y asegurar la preservación de cualquier evidencia crucial, mientras se notificaba a la Fiscalía Regional sobre el hallazgo. \Una vez informada, la Fiscalía Regional envió a su personal especializado y a peritos de la Procuraduría General de Justicia para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. La llegada de estos expertos marcó el inicio de una serie de diligencias cruciales para esclarecer los hechos. Los peritos comenzaron a recopilar indicios, incluyendo la documentación fotográfica y la recolección de cualquier objeto que pudiera ofrecer pistas sobre lo sucedido. Asimismo, se realizó una inspección minuciosa de la escena, con el objetivo de reconstruir los acontecimientos y determinar las circunstancias que condujeron a la muerte de la persona hallada. Debido a las severas condiciones en las que se encontraron los restos óseos, resultando carbonizados, fue imposible establecer de inmediato la identidad o el género de la víctima. Esta dificultad inicial complica aún más las investigaciones, obligando a las autoridades a depender de análisis forenses más profundos para obtener información crucial. Los restos fueron transportados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Orizaba. \En el Semefo, los restos serán sometidos a exhaustivos estudios forenses para determinar la causa precisa del fallecimiento y, si es posible, identificar a la víctima. Los expertos forenses utilizarán diversas técnicas, como el análisis de ADN, la antropología forense y la toxicología, para obtener información valiosa. La investigación se enfrenta a varios retos, desde la degradación de los restos hasta la falta de testigos presenciales. La reconstrucción de los eventos y la identificación de los responsables requerirán una meticulosa investigación y la colaboración de múltiples instituciones. Este hallazgo representa un desafío significativo para las autoridades locales, que se comprometen a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a esclarecer este trágico suceso. La conclusión de la perforación de dos pozos profundos en El Castillo, en Xalapa, es un tema aparte, marcando un hito importante en el desarrollo de infraestructura local para el suministro de agua





Restos Humanos Mixtla De Altamirano Tehuipango Investigación Policía

