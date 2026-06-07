Halo: Campaign Evolved se muestra en el evento de Xbox con fecha de lanzamiento y ediciones especiales

Microsoft revela el remake del clásico Halo: Combat Evolved con fecha de lanzamiento el 20 de noviembre de 2025, ediciones Premium y de Colección, y detalles sobre la campaña Operation: METEORITE.

El esperado remake del clásico juego de disparos en primera persona Halo : Combat Evolved, originalmente lanzado en 2001, ha reaparecido durante el más reciente evento de Xbox con un nuevo tráiler que muestra el renovado apartado gráfico y las novedades que traerá esta versión para las plataformas actuales.

Microsoft, además de presentar el avance en vivo, publicó información detallada en su blog oficial sobre las diferentes ediciones del juego, que llegará a las tiendas el próximo 20 de noviembre de 2025. Este relanzamiento promete revivir la experiencia que marcó a toda una generación de jugadores, con gráficos mejorados en 4K y HDR, así como la inclusión de tecnologías modernas como trazado de rayos y tasas de refresco variables para lograr una jugabilidad más fluida.

El remake también incorpora mejoras en la inteligencia artificial de los enemigos, nuevos efectos de partículas y un rediseño completo de los escenarios para aprovechar el hardware actual, manteniendo la esencia del título original. La edición estándar del juego incluirá el título base con la campaña remasterizada.

Sin embargo, Microsoft ha anunciado dos ediciones especiales que ofrecen contenido adicional. La Premium Edition otorga cinco aspectos de armadura para el Jefe Maestro, seis máscaras para armas, un nuevo relato escrito por Troy Denning titulado Operation: METEORITE, que sirve como precuela de la campaña principal, un libro de arte digital con ilustraciones conceptuales y un manual inspirado en el del juego original.

Los jugadores que adquieran la Premium Edition o la Edición de Colección podrán disfrutar de un periodo de acceso anticipado antes del lanzamiento oficial. La Edición de Colección incluye una figura de vinilo del Jefe Maestro, una copia física del juego con caja metálica, un mapa de papel del mundo de Halo, una réplica del diario de Cortana, y un certificado de autenticidad numerado. Esta edición está pensada para los coleccionistas más acérrimos de la saga.

La campaña Operation: METEORITE ha sido desarrollada por el estudio 343 Industries en colaboración con el escritor Troy Denning, autor de varias novelas del universo expandido de Halo. La historia se centrará en los eventos previos a la recreación del anillo de Halo, ofreciendo una experiencia narrativa que conecta con el material original.

El remake de Halo: Combat Evolved no solo incluye la campaña clásica, sino también mejoras en el modo multijugador, que ahora soporta hasta 16 jugadores en partidas en línea con servidores dedicados, así como un modo cooperativo para cuatro jugadores a lo largo de toda la historia. Además, se ha confirmado que el juego contará con soporte completo para juego cruzado entre Xbox Series X|S y PC, gracias a la integración con el ecosistema de Xbox Live.

Los fanáticos de la saga han expresado su entusiasmo en redes sociales, destacando la fidelidad visual y las adiciones que modernizan la experiencia sin perder la nostalgia del título original. Sin duda, este lanzamiento se perfila como uno de los más importantes para la franquicia en los últimos años, y se espera que atraiga tanto a veteranos como a nuevos jugadores





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Halo Remake Xbox FPS Edición Coleccionista

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