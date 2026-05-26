Hamas' intelligence chief, Muhammad Odeh, targeted in Israeli military strikes

The text reports on the targeting of Hamas' intelligence chief, Muhammad Odeh, in Israeli military strikes, including the death of a woman, a man in his twenties, and an unidentified person in the attack. The text also mentions the responsibility of Odeh for the killings, kidnappings, and injuries of numerous Israeli citizens and soldiers.

Muhammad Odeh era el 'jefe de inteligencia de Hamas ' durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. El humo se eleva tras un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza, en octubre de 2025.

Los muertos son una mujer, un hombre en la veintena y otra persona que no ha podido ser identificada aún porque el cuerpo ha llegado en pedazos, informaron fuentes de la ciudad. Preguntado por EFE, el Ejército israelí no respondió aún sobre si estos ataques fueron los que tenían como objetivo a Odeh, seleccionado según, el brazo militar de Hamas, que fue asesinado por Israel el 15 de mayo en Gaza.

Según el comunicado de Netanyahu, Odeh era el 'jefe de inteligencia de Hamas' durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos ciudadanos israelíes y soldados. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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