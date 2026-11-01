Hamilton conquista su quinta pole en el GP de México; Pérez arranca desde el fondo

Lewis Hamilton logra la pole position número 105 en su carrera para Ferrari en el Gran Premio de México. Por otro lado, Sergio Pérez padece complicaciones mecánicas y comenzará desde la última posición.

En el Gran Premio de la Ciudad de México, la dinámica de la clasificación estuvo marcada por el éxito de Lewis Hamilton y las desafortunadas incidencias de Sergio Pérez. Mientras el piloto de Ferrari dominó la sesión para asegurar la primera posición, el mexicano de Cadillac enfrentó un fin de semana complicado que lo relegó al vigésimo primer lugar de la parrilla de salida.

Complicaciones para Sergio Pérez y Cadillac

Aunque las expectativas nunca fueron extremadamente altas para este fin de semana especial, Sergio Pérez y su equipo Cadillac vivieron dos días con más dificultades que sensaciones positivas. El domingo estuvo acompañado por toda su familia, quienes representan su mayor motivación, pero esta vez no lograron compensar la mala suerte técnica. Con el objetivo de completar una tercera práctica libre sólida para prepararse para la clasificación, el monoplaza del mexicano solo realizó una vuelta antes de ser llevado al garaje.

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Cadillac anunció oficialmente que, tras el inicio de la tercera práctica libre, realizarían un cambio preventivo en la unidad de potencia del auto de Checo de cara a la clasificación. A pesar de tomar esta medida pensando en un buen desempeño, el resultado fue totalmente opuesto para el equipo estadounidense, ya que Pérez terminó en la vigésimo primera posición de la parrilla. Este representa su peor registro en la historia del Gran Premio de la Ciudad de México.

Pérez reconoció que no participar en ese entrenamiento fue un duro golpe tanto para él como para su escudería, dado que tenía la sensación de poder realizar un buen trabajo. Señaló que perderse la tercera práctica le costó mucho, ya que la pista cambió considerablemente respecto a su referencia del día anterior. Consideró una pena no poder hacer diferencia, aunque afirmó estar contento con su única vuelta y haber sacado el máximo provecho del auto dadas las circunstancias.

El piloto tapatío también reveló la causa de su ausencia el día jueves, admitiendo que sufrió un virus que lo dejó bastante debilitado. Mencionó que tuvo que perderse el encuentro con los fans, aunque expresó su gran deseo de verlos al día siguiente. Desde esta última posición de la parrilla, Pérez arrancará su carrera número trescientos en la Fórmula Uno, una hazaña que solo ha sido superada recientemente por otros veteranos.

Hamilton logra su quinta pole en México

Se tuvo que pasar una década para que un piloto británico, y más específicamente el siete veces campeón del mundo, consiguiera una nueva posición de privilegio en este circuito. La última vez fue en el año dos mil dieciséis, cuando Hamilton pilotaba un Mercedes vestido de negro. Ahora, vistiendo el uniforme rojo de Ferrari, consigue apenas la quinta pole en la historia del Gran Premio mexicano, igualando un logro histórico.

Después de una gran vuelta en la que Hamilton registró el mejor tiempo segundos antes de que concluyera la sesión, parecía que el inglés estaba relegado a la segunda posición. Max Verstappen, en el Red Bull, era quien amenazaba con llevarse la primera plaza, pero el neerlandés tuvo que levantar el pie del acelerador para evitar al McLaren de Lando Norris, el cual casi estaba detenido en la entrada de la curva del estadio. Esta maniobra permitió a Hamilton asegurar la pole.

Esta victoria de Hamilton representa la centésima quinta pole position en su larga trayectoria en la Fórmula Uno. También marca su mejor clasificación desde su llegada al equipo italiano y pone fin a una sequía de tres años sin obtener la posición de privilegio, la cual data del Gran Premio de Hungría del año dos mil veintitrés, cuando aún pilotaba un Mercedes W14. Además, constituye una victoria mental sobre su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien, tras ser rápido durante todo el fin de semana, largará desde la tercera posición en la segunda fila de la parrilla.

En México del año dos mil dieciséis, Hamilton ganó la carrera desde la pole position, por lo que apunta claramente a repetir ese éxito el domingo. Este sería su segundo triunfo para Ferrari, tras haber conseguido su primera victoria con el equipo italiano en junio de ese mismo año en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. De los cinco pilotos que han obtenido la pole en este circuito con Ferrari, solo el español Carlos Sainz, quien hoy compite para Williams, pudo ganar la carrera desde la primera posición en el año dos mil veinticuatro.

Contexto histórico y próximos pasos

Es importante recordar que solo Carlos Sainz, de los pilotos anteriores que lograron la pole con Ferrari en este GP, pudo ganar la carrera desde la P1. Las otras cuatro poles fueron logradas por Clay Regazzoni con el 312 B en el año mil novecientos setenta, Sebastian Vettel con el F70H en el año dos mil diecisiete, Charles Leclerc con los SF90 y SF-23 en los años dos mil diecinueve y dos mil veintitrés, respectivamente, y Sainz con el SF24 en el año dos mil veinticuatro.

La carrera del Gran Premio de México está pactada para setenta y una vueltas y tendrá lugar el día domingo a las catorce horas. Con el regreso de Checo Pérez a la actividad, se ha registrado la mejor cuarta asistencia para un viernes en la historia de la prueba en la Ciudad de México. Este contexto añade una capa adicional de importancia al evento, donde la experiencia de los veteranos y la competitividad actual definen el panorama de la carrera.

El día de la carrera, todos los ojos estarán puestos en Hamilton para ver si puede convertir su ventaja en victoria, manteniendo la racha positiva con su nuevo equipo. Por otro lado, Pérez deberá demostrar su capacidad de adelantamiento y estrategia para salir del fondo del grupo. La sesión de mañana promete ser un duelo intenso entre la velocidad pura de Ferrari y la resistencia de los equipos que luchan por puntos en la parte media y baja de la parrilla.