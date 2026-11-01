Hamilton en la pole, Antonelli busca título y Checo Pérez celebra su GP 300 en México 2026

Lewis Hamilton lidera la parrilla en el Gran Premio de México 2026. Kimi Antonelli busca ser el campeón más joven y Checo Pérez disputará su carrera número 300.

El Gran Premio de México 2026 llega a su momento culminante este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton saldrá desde la pole position, mientras Kimi Antonelli busca el título mundial y Sergio Pérez celebra su participación número 300.

Lewis Hamilton lidera la parrilla de salida

Lewis Hamilton protagonizó la clasificación del sábado al conseguir la pole position número 105 de su trayectoria, con lo que amplió su propio récord histórico en la Fórmula 1. El británico, siete veces campeón mundial, logró además su primera pole con Ferrari. Puso fin a una espera de 1,197 días desde la última vez que había conseguido la primera posición de salida en un Gran Premio convencional, en Hungría 2023.

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A sus 41 años, Hamilton también se convirtió en el piloto de mayor edad en obtener una pole position desde Mario Andretti, quien lo hizo a los 42 años durante el Gran Premio de Italia de 1982. George Russell, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, terminó tercero.

Antonelli cerca de la coronación histórica

Kimi Antonelli fue quinto en la clasificación, pero arrancará cuarto debido a una penalización aplicada a Max Verstappen, de Red Bull. Uno de los principales atractivos de la carrera del domingo será la posibilidad de que Antonelli conquiste matemáticamente el campeonato mundial. El piloto italiano de Mercedes llega con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell, su rival más cercano en la clasificación de pilotos.

De conseguirlo, se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, con 20 años y 68 días. También sería el primer italiano en ganar el campeonato desde Alberto Ascari, en 1953. Sin embargo, Antonelli reconoció que la clasificación no fue sencilla y que tuvo dificultades para encontrar el ritmo durante la última ronda. Declaró que le costó sentirse cómodo con los neumáticos en la Q3 y que estaba tenso, admitiendo haber cometido varios errores en su vuelta.

Russell y Hamilton, por su parte, necesitan ganar la carrera para mantener abiertas sus posibilidades de retrasar la coronación del joven piloto de Mercedes. Lawson también recibió una penalización de una posición en la parrilla, por lo que partirá noveno, detrás de su compañero Arvid Lindblad. Los primeros diez lugares de salida quedaron definidos según los ajustes reportados por Reuters.

Sergio Pérez disputa su centésimo de carreras

Kimi Antonelli alcanzará las 300 participaciones en la Fórmula 1. El mexicano, ahora integrante de Cadillac, igualará la cifra de Grandes Premios disputados por Sebastian Vettel. Se convertirá en el primer piloto no europeo en alcanzar esa marca. Sin embargo, su desempeño en la clasificación estuvo lejos de los primeros lugares.

Pérez terminó en la penúltima posición, únicamente por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El piloto tapatío tendrá así una carrera complicada frente a su afición, en la que buscará recuperar posiciones y aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en la clasificación. Para la afición mexicana, la carrera tendrá un significado especial al ver a su compatriota alcanzar este hito en la máxima categoría del automovilismo.

Detalle de la carrera y contexto competitivo

Los pilotos deberán completar las 71 vueltas al trazado de 4.304 kilómetros, en un circuito conocido por su larga recta principal, las altas velocidades y las condiciones particulares que genera la altitud de la capital mexicana. La carrera comenzará a las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Ferrari buscará convertir su buen desempeño en clasificación en una victoria.

Mercedes podría celebrar un nuevo campeonato mundial y Checo Pérez vivirá una jornada histórica ante la afición mexicana. Lando Norris, de McLaren, llega como el ganador de la edición anterior y vigente campeón mundial de Fórmula 1. El británico partirá desde la sexta posición este domingo, mientras que su compañero Oscar Piastri enfrentará una carrera más complicada después de quedar eliminado en la segunda ronda de clasificación y terminar en el puesto 13.

Además, tres de los últimos cuatro ganadores de esta carrera consiguieron previamente la pole position, un antecedente que favorece a Hamilton para la competencia de este domingo. Todo apunta a una jornada decisiva en el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.