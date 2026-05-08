Hantavirus: Una constante en la emergencia de enfermedades zoonóticas

El hantavirus ha sido el foco de una notable atención mediática tras un brote en un crucero de lujo que viaja por el Atlántico. Estos virus tienen una historia interesante y se vinculan con especies específicas, como el roedor colilargo, que está estrechamente relacionado con el andesvirus. La presencia de humanos en los hábitats naturales de estos roedores y la modificación del paisaje por actividades humanas, como la agricultura y la ganadería, aumentan las posibilidades de contacto entre humanos y roedores, lo que aumenta las posibilidades de contraer algún patógeno que ellos estén portando. La transmisión persona a persona del andesvirus requiere una exposición prolongada y sostenida, y aunque es algo que pasa especialmente en Argentina, es una constante en la emergencia de enfermedades zoonóticas.

El hantavirus ha sido el foco de una notable atención mediática tras un brote en un crucero de lujo que viaja por el Atlántico. Estos virus tienen una historia interesante y se vinculan con especies específicas, como el roedor colilargo, que está estrechamente relacionado con el andesvirus.

La presencia de humanos en los hábitats naturales de estos roedores y la modificación del paisaje por actividades humanas, como la agricultura y la ganadería, aumentan las posibilidades de contacto entre humanos y roedores, lo que aumenta las posibilidades de contraer algún patógeno que ellos estén portando. La transmisión persona a persona del andesvirus requiere una exposición prolongada y sostenida, y aunque es algo que pasa especialmente en Argentina, es una constante en la emergencia de enfermedades zoonóticas





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Emergencias Sanitarias Zoonóticas Modificación Del Hábitat Incidencia Humana En El Medio Ambiente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Identifican cepa de hantavirus que se transmite entre humanos; ¿estamos ante una nueva pandemia?La embarcación donde fue detectado el mortal brote viral se encuentra en camino a Tenerife, Islas Canarias, después de que estuvo detenida frente a Cabo Verde

Read more »

Argentina acusa a la OMS de usar el hantavirus para “condicionar una decisión soberana”El gobierno de Milei responde a la petición de la Organización para que reconsideren su salida. “Nosotros tenemos capacidad para proteger a la población”

Read more »

Argentina acusa a la OMS de 'usar' el hantavirus para 'condicionar una decisión soberana'La cartera de Salud rioplatense defiende que 'no necesita pertenecer a la OMS' para 'trabajar con otros países'.

Read more »

“Esto no es el inicio de una pandemia”, dice la OMS sobre hantavirusLa organización internacional indica que hay cinco casos confirmados

Read more »