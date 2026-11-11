Harada denuncia a Xbox Series S en reunión de desarrolladores en Seúl

El director de estudios de Sony, Kazuo Harada, critico la consola Xbox Series S durante una reunión en Seúl el 9 de noviembre, subrayando limitaciones técnicas que afectan a los desarrolladores y jugadores.

El 9 de noviembre, en Seúl, Corea del Sur, se celebró una conferencia de desarrolladores en la que Kazuo Harada, director de estudios de Sony, criticó la consola Xbox Series S. Harada señaló que el hardware limita el potencial de muchos juegos y cuestionó la decisión de reducir la resolución de texturas en esta generación.

Reunión Internacional de Desarrolladores

La sesión contó con la presencia de la industria de videojuegos global. Harada destacó que la consola es "una porquería", refiriéndose a la baja calidad de los gráficos comparada con la Series X y el PC. Argumentó que en Estados Unidos el número de usuarios de Series S supera a los de Series X, lo que obliga a los desarrolladores a hacer sacrificios técnicos.

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Impacto en la Optimización de Juegos

Los desarrolladores argumentan que las restricciones del Series S incentivan la búsqueda de nuevas técnicas de optimización. Sin embargo, la crítica de Harada sugiere que mantener estos límites compromete la calidad de la experiencia de juego. Se citó que los usuarios se quejan dirigiendo la frustración a los desarrolladores en lugar de a Microsoft.

Reacciones de la Industria

Capcom ha anunciado que trabaja en un nuevo proyecto de Mega Man Legends, mientras que Rockstar Games habló sobre la llegada de GTA VI a PC. Rockstar confirmó características como el framerate en las consolas. Wildwood, una próxima entrega de la saga de juegos de action, tendrá redoblaje en español latino tras polémica con voces de influencers.

Perspectivas Futuras y Próximos Lanzamientos

La desaprobación de Harada puede impulsar a Microsoft a revisar la estrategia de calidad gráfica del Series S. Al mismo tiempo, los desarrolladores deben adaptarse a las limitaciones de hardware. Se espera que, en los próximos meses, se discutan nuevas directrices para optimizar juegos en la consola sin sacrificar la calidad gráfica.