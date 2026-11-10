Harry Kane excluido del once ideal FIFPro a pesar del Balón de Oro

El galardón de France Football no bastó para salvar a Harry Kane del once ideal FIFPro. Lionel Messi lidera la selección final.

Harry Kane, el delantero inglés de 33 años, no ha sido seleccionado para el once ideal del año de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), marcando un hecho histórico sin precedentes. Esta exclusión ocurre independientemente de que el goleador haya recibido recientemente el prestigioso Balón de Oro, otorgado por France Football. Es la primera vez en la historia que el ganador de este reconocimiento individual no figura entre los 11 futbolistas elegidos por el sindicato mundial.

Detalles del once ideal FIFPro

El once ideal anunciado por la FIFPro está compuesto por 11 jugadores que recibieron votos de casi 20 mil futbolistas profesionales distribuidos globalmente. La alineación incluye al veterano Lionel Messi, quien guía a Argentina en el subcampeonato del Mundial 2026. En la delantera, junto a Messi, se eligió al noruego Erling Haaland. En las posiciones de extremo fueron seleccionados el francés Kylian Mbappé y el joven español Lamine Yamal.

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Las cifras del goleador inglés

Los números de Harry Kane fueron estadísticamente sólidos durante la temporada evaluada. Marcó seis goles con la selección de Inglaterra, siendo el máximo goleador del equipo que llegó a la semifinal de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A nivel de clubes, anotó 61 goles con el Bayern Múnich durante la Temporada 2025-2026. El atacante ha permanecido con el club bávaro durante cuatro temporadas completas.

Razones de la decisión y votación

La encuesta de la FIFPro permite a los jugadores votar por sus pares, un proceso que refleja las preferencias del gremio. Harry Kane perdió en la votación por el Balón de Oro hace apenas dos semanas frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Esta derrota puso fin a una racha de 25 años sin que un inglés obtuviera dicho reconocimiento, siendo el último ganador el exdelantero Michael Owen en el año 2001.

Impacto histórico y registros

La exclusión de Kane rompe una tradición impecable de casi dos décadas. Desde el año 2005, cuando Ronaldinho ganó su único Balón de Oro, ningún ganador de ese premio había fallado en ser incluido en el once ideal de la FIFPro. Ganadores anteriores como Ronaldinho, Fabio Cannavaro, Kaká, Luka Modric, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre figuraron en la alineación final en sus respectivos años de éxito.

Otros destacados y selecciones femeniles

España domina la selección masculina con múltiples representantes, incluyendo al juvenil Lamine Yamal, el portero David Raya, el defensa central Pau Cubarsí y el mediocampista Rodri. David Raya fue elegido por sus actuaciones con el Arsenal, equipo que ganó su primera Premier League tras 22 años. Lamine Yamal se convirtió en el primer jugador en ser incluido dos veces antes de cumplir los 20 años de edad.

La alineación también incluye a los portugueses Nuno Mendes y Vitinha, al marroquí Achraf Hakimi y al inglés Jude Bellingham. Lionel Messi registra 18 apariciones en el once ideal de la FIFPro, siendo su última selección previa en el año 2023. La FIFPro, fundada el 15 de diciembre de 1965 en París, representa a más de 70 mil futbolistas profesionales mediante 70 asociaciones nacionales.

En la categoría femenil, la lateral derecha Lucy Bronze, jugadora de Inglaterra y del Chelsea, se convirtió en la primera mujer en ser seleccionada nueve veces para el FIFPRO Women's World 11. La delantera de Zambia, Barbra Banda, fue la única jugadora fuera de Inglaterra y España incluida en el equipo. La FIFPro introdujo el mejor once femenil del año en el mes de febrero de 2016.