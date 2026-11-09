Harry Kane excluido del Once Mundial FIFPRO 2026 pese al Balón de Oro

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 con 73 goles pero fue omitido del FIFPRO World 11, provocando indignación por su ausencia frente a Messy y Mbappé.

El delantero inglés Harry Kane fue nombrado el mejor futbolista del mundo en 2026 tras ganar el Balón de Oro, pero su destacado desempeño no le aseguró un lugar en el FIFPRO World 11 2026. A pesar de superar a Kylian Mbappé en las votaciones para el premio otorgado por France Football, Kane quedó completamente fuera del equipo ideal elegido por sus colegas profesionales. Esta decisión ha generado controversia significativa entre los aficionados al fútbol, quienes consideraban que el goleador del Bayern Múnich era el candidato lógico para integrar el ataque del once.

La composición ofensiva del FIFPRO World 11 2026

El equipo ideal del año mantiene una formación táctica de 3-3-4, diseñada explícitamente para priorizar la potencia ofensiva y la presión en las últimas líneas. La delantera está conformada por cuatro jugadores considerados los máximos exponentes de sus posiciones, dejando fuera a los grandes goleadores de la temporada. En los laterales del ataque destacan Kylian Mbappé del Real Madrid y Lamine Yamal del Barcelona, quienes han mostrado un rendimiento excepcional a lo largo del año.

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En el centro del ataque se ubican Erling Haaland del Manchester City y Lionel Messi del Inter Miami. Cada uno de estos futbolistas cuenta con argumentos estadísticos y de rendimiento sólidos para merecer su inclusión en el once inicial. No obstante, la omisión de Harry Kane resulta especialmente sorprendente dado su dominio goleador absoluto durante el ciclo de votaciones. La ausencia del inglés en esta lista ofensiva ha sido percibida como una injusticia por gran parte de la crítica especializada y la hinchada.

Mecánica de votación y participación global

La selección del FIFPRO World 11 2026 fue decidida exclusivamente por 19.806 futbolistas profesionales de todo el mundo, distribuidos en 73 países. Este proceso democrático interno busca que el reconocimiento provenga de los pares, garantizando que los criterios reflejen el respeto entre jugadores de élite. Los profesionales tuvieron la oportunidad de emitir sus votos durante un periodo específico que se extendió desde el 4 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026.

Cada participante debió elegir a los jugadores que consideró más destacados en sus respectivas posiciones, evaluando el rendimiento individual y colectivo. Esta metodología asegura que el equipo refleje la opinión de la comunidad futbolística global en su conjunto. A diferencia de los premios decididos por periodistas o entrenadores, el FIFPRO World 11 representa el veredicto directo de quienes comparten el terreno de juego con los nominados.

Estadísticas históricas de Harry Kane en 2025-26

Harry Kane registró una temporada histórica con el Bayern Múnich al anotar 61 goles en 51 partidos oficiales, estableciendo su mejor marca goleadora a nivel de clubes. Sus anotaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 36 goles en la Bundesliga, 14 en la Champions League, 10 en la Copa de Alemania y 1 en la Supercopa alemana. Este rendimiento lo convierte en uno de los delanteros más letales de la historia reciente del fútbol alemán.

Desde el ascenso del conjunto bávaro a la Bundesliga, solo Gerd Müller había conseguido más tantos en una misma campaña, marcando 66 goles en la temporada 1972-73. Kane sumó otros 12 goles con la selección de Inglaterra para cerrar el curso con un total de 73 anotaciones en 65 encuentros entre club y selección, además de ocho asistencias. Estas cifras demuestran una consistencia y productividad que superan la media de cualquier otro atacante de la era moderna.

Consecuencias para el Bayern y la selección inglesa

Las actuaciones de Kane fueron fundamentales para que el Bayern conquistara la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa en la temporada 2025-26. Sus 36 tantos ligueros le permitieron ganar su segunda Bota de Oro europea, consolidando su estatus como el mejor rematador del continente. A nivel internacional, sus goles con Inglaterra ayudaron al equipo a mantener su competitividad en las eliminatorias y torneos amistosos del ciclo.

El completo FIFPRO World 11 2026 incluye al portero David Raya del Arsenal, defensas como Achraf Hakimi y Nuno Mendes del PSG junto con Pau Cubarsí del Barcelona, y mediocampistas como Vitinha del PSG, Rodri del Barcelona y Jude Bellingham del Real Madrid. A pesar de estos éxitos colectivos e individuales, la falta de reconocimiento de sus colegas en el once ideal marca un contraste notable con su triunfo en el Balón de Oro. Este dilema entre los premios institucionales y la elección entre pares continuará siendo un tema de debate en el futuro cercano del fútbol mundial.