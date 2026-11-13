Harry Kane Ronda su Récord de Goles con Inglaterra ante Croacia en la Liga de Naciones

Harry Kane marca su gol número 92 con la selección inglesa en la victoria 2-1 sobre Croacia. España e Italia también ganan en la Liga de Naciones.

Harry Kane consolidó su estatus como el máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra al marcar su gol número 92 para la nación durante un partido crucial de la Liga de Naciones. Este logro histórico se logró el jueves en una victoria por 2-1 contra Croacia en el estadio Wembley, un resultado que no solo celebró su récort, sino que también reavivó la lucha por la supremacía en el Grupo A3. Kane, quien acaba de ser galardonado con el Balón de Oro, disputó su partido número 126 con su país, convirtiéndose en el futbolista con más apariciones en la historia de la selección inglesa.

Detalles del Partido y Récord de Harry Kane

El encuentro comenzó con la Selección Inglesa tomando la delantera a través de Morgan Rogers a los 24 minutos, una ventaja que pareció segura hasta que Petar Sucic empató el marcador justo antes del descanso. Sin embargo, la decisión de Harry Kane desde el punto de penal a los 64 minutos decidió el partido, otorgando la victoria definitiva y ampliando su récord de goles con la camiseta nacional. Este momento de precisión técnica bajo presión refleja la madurez y el liderazgo que Kane aporta al equipo en los momentos decisivos de las competiciones internacionales.

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La celebración en Wembley no se centró únicamente en el gol, sino en la consecución de un hito personal y colectivo. Kane expresó su satisfacción por el resultado, destacando la necesidad de mantener la concentración en cada partido para asegurar el éxito en las fases eliminatorias. Su declaración a ITV Sport subrayó la mentalidad de mejora continua que impregna al vestuario, donde cada encuentro se ve como una oportunidad para demostrar superioridad técnica y táctica ante rivales de alta categoría.

Posiciones de los Actores Clave y Objetivos

Las miradas de la prensa y los aficionados ahora se dirigen hacia el próximo domingo, cuando España se enfrentará a Inglaterra en Madrid en un duelo que definirá al líder del Grupo A3. Ambos equipos ya se han clasificado para los cuartos de final, pero Inglaterra tiene la oportunidad de asegurar el primer puesto si gana por una diferencia de dos goles o más. Este escenario es particularmente desafiante dada la derrota previa de 3-2 contra España en septiembre, una derrota que aún resuena en la memoria del equipo y que los motiva a buscar la revancha.

Harry Kane reconoció que el equipo dejó oportunidades sin explotar en el último partido contra España, lo que generó una determinación renovada para aprovechar la siguiente oportunidad. El objetivo declarado es ganar todos los partidos restantes y luego evaluar la situación, aunque la presión por asegurar la cima del grupo es innegable. Esta dinámica crea un escenario de alta tensión donde cada jugada cuenta, y donde la experiencia de jugadores veteranos como Kane será fundamental para guiar al equipo hacia la victoria.

Impacto Real y Próximos Pasos en el Grupo A3

Para que Inglaterra logre terminar primera del grupo, deberá interrumpir la racha invicta de España, que ahora se extiende a 43 partidos gracias a su victoria por 2-0 contra la República Checa. En ese encuentro, Alex Baena marcó de penal al final de la primera parte, y el triunfo español quedó sentenciado en el sexto minuto del tiempo añadido gracias a un gol de Marc Pubill. La expulsión de Ladislav Krejci en la segunda mitad dejó a la República Checa con diez hombres, facilitando el dominio español en la segunda mitad y consolidando su posición en la tabla.

Mientras tanto, en el Grupo A1, Italia logró una victoria histórica por 3-1 contra Francia en San Siro, asegurando el liderazgo del grupo por encima de los franceses debido a un mejor registro en los enfrentamientos directos. Esta victoria fue particularmente significativa ya que marcó la primera vez que Italia supera a Francia en casa desde 1962. La remontada italiana fue impulsada por goles de Pio Esposito, quien anotó dos veces, y por Davide Frattesi, cerrando una noche de redención para la selección tras los errores defensivos iniciales.

El rendimiento de Italia fue notablemente robusto, con Pio Esposito marcando su octavo gol con la selección en apenas 14 partidos, demostrando una eficacia letal ante la portería contraria. La victoria también vino acompañada de momentos de tensión, como el error inicial del portero Gianluuig Donnarumma que permitió a Michael Olise abrir el marcador para Francia. Sin embargo, la respuesta táctica y física del equipo italiano, dirigida por sus delanteros y apoyada por la experiencia de jugadores como Federico Dimarco, aseguró el control del partido en los minutos finales.

En otras notables actuaciones de la jornada, Bélgica derrotó a Turquía por 2-1 con goles de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere, tras ir abajo por un gol de Arda Guler. Esta victoria refuerza la competitividad interna de los grupos en la Liga de Naciones y muestra la profundidad del talento europeo. La jornada confirmó que ninguna posición está asegurada hasta el último minuto, y que la consistencia en el rendimiento será clave para el éxito en las rondas posteriores de la competición.