Hayden Christensen sorprende al ladrón que entró a su casa con regalos

El actor de Star Wars detuvo a un intruso en su hogar y, al descubrir sus problemas económicos, le regaló ropa y zapatos antes de ofrecerle ayuda.

El actor canadiense Hayden Christensen compartió una historia inusual durante su participación en el evento L.A. Comic Con 2026. El 30 de octubre, el intérprete reveló cómo terminó ayudando a un ladrón que había entrado a robar en su residencia, cambiando el curso de una situación peligrosa con empatía.

Encuentro inesperado en el hogar

Christensen recordó que la anécdota ocurrió hace varios años cuando se encontraba en su vivienda, esperando la llegada de un amigo. Estaba hablando por teléfono cuando escuchó ruido en la puerta y pasos subiendo las escaleras. Asumiendo que era su visitante esperado, no prestó mucha atención al sonido inicial.

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Mientras conversaba, se cruzó con la figura cerca de una chimenea antes de continuar su llamada. Más tarde, al decidir acercarse para sorpresa del visitante, descubrió que se trataba de un extraño cargando objetos de su propiedad. El intruso reconoció inmediatamente al famoso actor de inmediato.

La reacción compasiva del actor

Ante el reconocimiento, el ladrón comenzó a pedir disculpas y devolvió las pertenencias. Explicó que atravesaba dificultades económicas graves y que intentaba reunir dinero para comprar un boleto de transporte. Su objetivo era reunirse con su familia o regresar a su hogar de origen lo antes posible.

En lugar de llamar a las autoridades o recuperar sus objetos de manera agresiva, Christensen decidió escuchar la historia del desconocido. Al saber que el hombre necesitaba dinero para viajar, el intérprete le ofreció regresar al día siguiente. Su intención era llevarlo a la estación de tren y pagarle el boleto correspondiente.

Donativos y advertencia final

El intruso también mencionó que tenía dificultades para conseguir empleo debido a la falta de vestimenta adecuada. Ante esta necesidad práctica, Christensen lo acompañó al piso superior de la vivienda. Allí le regaló varias prendas de ropa y un par de zapatos para mejorar su situación.

Aunque el hombre nunca regresó para aceptar la oferta de transporte, el actor relató el incidente con humor durante el panel. Aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia sobre la seguridad en el hogar mientras compartía esta insólita experiencia con sus seguidores presentes.

Contexto de la franquicia Star Wars

Además de esta anécdota, Christensen reflexionó sobre su trayectoria como Anakin Skywalker y Darth Vader. Explicó que inicialmente consideraba terminada su participación en la saga hasta recibir una nueva invitación. El evento también recordó consejos recibidos de George Lucas en el set de La Venganza de los Sith.