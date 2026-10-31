HBO estrena EPIC, documental de Elvis Presley dirigido por Baz Luhrmann

HBO estrena EPIC, el documental de Elvis Presley dirigido por Baz Luhrmann con imágenes inéditas de sus shows de los años 60 y 70. La noticia coincide con otros aniversarios musicales.

HBO estrenó el documental EPIC, centrado en Elvis Presley y dirigido por el cineasta australiano Baz Luhrmann, pocos días después del centenario de Chuck Berry. El título resume Elvis Presley in Concert y reúne imágenes y grabaciones inéditas del llamado Rey del Rock durante su última etapa profesional, en las décadas de los 60 y 70.

El estreno llega después de que Luhrmann dirigiera en 2022 la biopic Elvis, protagonizada por Austin Butler, quien fue nominado al Óscar. Ahora el realizador australiano vuelve al universo del cantante con material de archivo que muestra al artista en su faceta de showman sobre los escenarios.

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Imágenes inéditas y polémica entre fans

El documental incluye una serie de imágenes y grabaciones inéditas que han generado reacciones encontradas entre los seguidores. Algunos fans consideran que un artista no debe opinar de política, por lo que parte del material ha caído de su gracia.

Pese a las críticas, la producción ofrece lo que mejor sabía hacer Elvis: actuar ante el público durante su última etapa profesional. El documental se apoya en el carisma y la presencia escénica del cantante, elementos que lo convirtieron en una figura central de la música popular.

El estreno de EPIC coincide además con el centenario de Chuck Berry, considerado por varias razones como el padre del rock. La coincidencia refuerza el contexto de homenajes y revisiones históricas en torno a los artistas que definieron el género.

Premios Billboard de la Música Latina 2026

La misma semana del estreno, el jueves 22, se entregaron los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Los máximos ganadores fueron los regios de Fuerza Regida, con ocho galardones, entre ellos el de Artista del Año (Dúo o Grupo).

Bad Bunny quedó en segundo lugar con siete premios, incluido el de Artista del Año - Solista. Karol G obtuvo cuatro reconocimientos, entre ellos el histórico Artista de los Fans, elegido por el público, y empató en cantidad con Peso Pluma y Romeo Santos.

Con tres galardones quedaron Rosalía, Tito Double P y Prince Royce. Rosalía también recibió el reconocimiento del Salón de la Fama, lo que amplía su presencia en una ceremonia marcada por la diversidad de géneros y generaciones.

Aniversarios de True Colors y Maldita Vecindad

La última semana de octubre comenzó el domingo 25 con el aniversario número 40 de la llegada al primer lugar de True Colors, la balada pop en inglés interpretada por Cyndi Lauper. La canción se mantuvo dos semanas en la cima de Billboard y dio a la artista una nominación al Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina de 1986.

Con el paso de los años, True Colors se convirtió en un himno de la comunidad gay. Su lanzamiento coincidió con la muerte de su amigo Gregory Natal a causa del VIH/sida, hecho que la conmovió y la llevó a crear el fondo True Colors.

La semana cerró el viernes 30 con el concierto Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda para los Ancestros, de la banda de rock mexicana Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, realizado en la Arena Ciudad de México. El grupo celebró así el 40 aniversario de su formación.

Aunque la banda tenía previsto continuar el próximo fin de semana en Guadalajara, tuvo que posponer la presentación por motivos de logística. Ya confirmó una nueva fecha en esa ciudad para el 28 de mayo del próximo año.