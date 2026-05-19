HBO podría lanzar un spin-off de 'The Night Shift' centrado en el turno de noche del hospital de urgencias

La serie 'The Night Shift' ha sido un éxito y muchos fans han estado pidiendo a HBO que lance un spin-off centrado en el turno de noche del hospital de urgencias. El actor y productor ejecutivo del proyecto cree que ya tienen suficiente sobre el tema y que expandir el universo sería saturar demasiado y perder el encanto de su serie matriz.

Podría tener un spin-off centrado en el turno de noche del hospital de urgencias de la serie. O, al menos, eso es lo que muchos fans llevan meses pidiendo a HBO .

La serie se ha convertido en un éxito y su segunda entrega fue otro gran triunfo para la compañía y, por eso, miles de espectadores ya piensan en cómo expandir su universo. Eso sí, su opinión no va a gustar a muchos fans. El actor, que además es productor ejecutivo del proyecto, piensa que ya tienen suficiente sobre el turno de noche y que expandir el universo sería saturar demasiado y perder el encanto de su serie matriz.

En su opinión, cree que cuando tienes algo que es realmente bueno y te está funcionando, no quieres desperdiciarlo demasiado rápido. No quieres dispersarlo en otras historias ni convertirlo en una franquicia, porque cree que así se diluye un poco su fuerza y todo el mundo acaba familiarizándose tanto con el tema que pierde parte de su carácter especial. Por el momento, sabemos que se ambientará en el mes de noviembre.

La serie contará con un nuevo salto temporal, esta vez de cuatro meses con respecto a la segunda temporada. En ese tiempo, el permiso de tres meses de vacaciones del No vuelve al hospital de inmediato. Aparecerá , pero lleva más de esos tres meses sin trabajar, sugería hace unas semanas el creador de la serie





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