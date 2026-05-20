Hecho religioso en la Huasteca potosina: discovery of a religious statue attributed to Virgin of Guadalupe

Tras una jornada de excavaciones en una obra en Aquismón (Huasteca potosina), los trabajadores se encontraron con una estructura religiosa plasmada sobre una roca, lo que generó una fuerte conmoción en redes sociales y comunidades locales. La presencia de una marca vertical en la roca, que algunos han visto como una representación de la Virgen de Guadalupe, ha creado especulación sobre la posible presencia de una talla religiosa. La investigación continúa, pero varias personas acudieron al lugar para observarlo y compartir sus impresiones en redes sociales.

Los trabajadores de una obra en el municipio de Aquismón aseguran haber descubierto una escultura religiosa plasmada sobre una gran roca, que se atribuye a la Virgen de Guadalupe.

El hallazgo se produjo en la zona conocida como Las Golondrinas, lugar donde se realizaban tareas de construcción y movimiento de tierra como parte de una obra vial en la región. La presencia de una marca vertical en la roca, que algunos han interpretado como una representación de la Virgen, generó gran interés en redes sociales y grupos locales





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Virgin Of Guadalupe Religious Statue Find Huasteca Potosina Workplace Controversy Discovery Interpretation Photo Image

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cazzu señala a su bailarín, en pleno concierto, para decirle a sus fans: 'es mío'El hecho sucedió durante el concierto que ofreció en Querétaro

Read more »

José Ramón Fernández rechaza haber hecho las paces con David FaitelsonEl histórico periodista rechazó tener una relación de amistad con David Faitelson

Read more »

Obreros descubren aparente figura de la Virgen de Guadalupe durante excavación en San Luis PotosíEl caso ha provocado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales

Read more »

Mauricio Trejo Pureco apoya iniciativa de Turismo Religioso en San Miguel y Guadalupe.El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, respaldó el proyecto estatal de Turismo Religioso que contempla integrar destinos de Guanajuato y Guadalupe. Trejo Pureco manifestó su apoyo a la iniciativa de Guadalupe Robles, titular de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, y afirmó que apoya las iniciativas de la funcionaria estatal. Trejo Pureco también señaló que la Secretaría de Turismo estatal ya trabajaba con los titulares de turismo y que apoyará mucho a Guadalupe Robles con su iniciativa.

Read more »