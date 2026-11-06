Héctor Garcidueñas lidera organización de Feria de Navidad en Celaya

Héctor Garcidueñas asume la dirección del Ecoforum para organizar la Feria de Navidad de Celaya, asegurando que el evento se llevara a cabo sin retrasos.

Héctor Garcidueñas asumió este jueves las funciones de encargado de despacho del Ecoforum en Celaya, con la misión prioritaria de coordinar la logística y ejecución de la Feria de Navidad. Esta nombramiento ocurre a tan solo un mes del inicio de la festividad, garantizando que la organización avance con la celeridad necesaria para cumplir con los plazos establecidos.

Experiencia y Nombramiento Oficial del Cargo

Héctor Garcidueñas Regalado, originario de Celaya, se incorpora al frente de la institución con más de dos décadas de trayectoria en la organización de ferias en diversas regiones del país. El presidente municipal Juan Miguel Ramírez confirmó que Garcidueñas mantendrá su compromiso al frente del Ecoforum hasta que concluya la festividad, asegurando continuidad operativa. La autoridad destacó que el nuevo funcionario comprende perfectamente el tipo de evento que se desea realizar, algo fundamental tras la renuncia de la anterior directora.

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Estrategia Logística y Contrataciones Pendientes

El proyecto general de la feria, ya revisado por las secretarías de Economía y de Turismo estatales, cuenta con observaciones menores pero ha sido recibido favorablemente por las dependencias gubernamentales. Para la ejecución efectiva del evento, el municipio está preparando entre cuatro y cinco licitaciones prioritarias que incluyen la contratación de artistas de renombre, juegos mecánicos y un árbol navideño de 30 metros junto con un nacimiento monumental. Asimismo, se planea un espectáculo circense especial con una pista de hielo donde los niños podrán patinar gratis a mediodía, mientras que por las tardes y noches se realizarán las funciones del circo.

Presupuesto y Apoyos Gubernamentales

El alcalde Juan Miguel Ramírez busca conformar una bolsa global de hasta 70 millones de pesos para la realización del evento, habiendo solicitado entre 30 y 40 millones ante las secretarías de Turismo y de Economía del Gobierno del Estado, más los 30 millones de pesos aportados directamente por el municipio. Ramírez confía en que el Gobierno del Estado informe durante la presente semana el monto exacto del recurso a aportar, lo que permitirá cerrar contratos a partir del viernes. Esta incertidumbre financiera se suma a los desafíos de rehabilitación de las instalaciones, donde la recuperación del lago se considera más costosa que otras alternativas de mejoramiento.

Perspectivas del Nuevo Patronato y Desafíos

Tras la aprobación del nuevo Patronato de la Feria Puerta de Oro del Bajío, el alcalde espera que los representantes de la sociedad civil trabajen con dedicación para garantizar el éxito de la festividad. Ramírez calificó sus expectativas de alcanzar un resultado extraordinario, reconociendo que siete años sin feria han dejado secuelas en la infraestructura local. No obstante, la experiencia de Garcidueñas y la integración inmediata del nuevo equipo buscan compensar el tiempo perdido y ofrecer una experiencia cultural y lúdica de primer nivel para los ciudadanos.