Héctor Villasana defiende a César Jáuregui: No hubo traición a la patria

La defensa de César Jáuregui sostiene que no hubo conocimiento sobre agentes estadounidenses. El exfiscal enfrenta hasta 40 años de prisión en el Altiplano.

Héctor Villasana, abogado defensor de César Jáuregui Moreno, declaró públicamente que su cliente no cometió el delito de traición a la patria. Esta acusación surge por la autorización de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua. En este operativo participaron activamente agentes estadounidenses, lo que derivó en la detención del exfiscal.

Defensa niega conocimiento de agentes extranjeros

Villasana explicó que Jáuregui, como superior jerárquico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, tenía conocimiento de la operación. Sin embargo, aseguró que no conocía la identidad ni la participación directa de los agentes estadounidenses en las acciones en campo. El litigante sostuvo que el objetivo era afectar las finanzas del crimen organizado mediante el desmantelamiento de un sitio de producción de metanfetaminas.

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El defensor reconoció que pudieron existir omisiones e irregularidades antes, durante y después de las acciones. No obstante, afirmó que estas faltas no son suficientes para acreditar el delito por el que su cliente fue vinculado a proceso. Jáuregui permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Esta situación se mantiene desde la determinación judicial que consideró grave la conducta atribuida.

Responsabilidades de Pedro Román y Guillermo Zuany

Según la defensa, la planeación de las acciones en campo correspondía a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI. Esta persona murió en el accidente aéreo que dio origen a las investigaciones en curso. En ese percance también fallecieron su escolta y dos agentes de Estados Unidos. Villasana enfatizó que la coordinación también involucraba a Guillermo Arturo Zuany Portillo, fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua.

Zuany Portillo enfrenta acusaciones por los mismos delitos que Jáuregui. Sin embargo, cuenta con un amparo que actualmente impide su detención inmediata. La defensa argumenta que el número de agentes, los vehículos utilizados y la duración de la misión eran decisiones operativas. Estas estaban bajo la responsabilidad directa de la cadena de mando en el terreno, no exclusivamente del exfiscal en la capital.

Análisis de los 150 datos de prueba de la FGR

Uno de los argumentos centrales de la defensa es la insuficiencia de los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR). Villasana afirmó que ninguno de los testigos establece que el exfiscal tuviera una relación o coordinación con los elementos extranjeros. La defensa sostiene que faltan testimonios que demuestren que Jáuregui conocía la presencia de los agentes estadounidenses desde el inicio.

El litigante sostuvo que el objetivo de la intervención era justo y legal en su naturaleza antinarcóticos. La intención no era causar un daño al país, sino desmantelar una infraestructura criminal. Villasana insistió en que hay una desproporción entre las faltas administrativas y la calificación de traición. Jurídicamente, la conducta no encuadra en el delito más grave contemplado en el código penal federal.

Penas de hasta 40 años y responsabilidades administrativas

La defensa también cuestiona la gravedad de la acusación debido a las sanciones que contempla el delito de traición a la patria. De acuerdo con Villasana, en caso de acreditarse la responsabilidad, la pena puede alcanzar los 40 años de prisión. Jáuregui fue vinculado a proceso por este delito específico y está internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. La determinación final sobre su responsabilidad corresponde a las autoridades judiciales competentes.

El abogado mencionó dos posibles escenarios alternativos si se acreditaran irregularidades. Uno sería una sanción conforme a la Ley de Seguridad Nacional por incumplimiento de disposiciones. El otro sería una responsabilidad por ejercicio ilegal del servicio público. Estas conductas derivarían de posibles faltas a los procedimientos institucionales establecidos. Villasana explicó que entenderían que hubiera sido una sanción administrativa en lugar de un encarcelamiento por traición. La defensa mantiene que las eventuales omisiones no demuestran intención de dañar a México.