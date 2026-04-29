Hegseth enfrenta escrutinio del Congreso por la guerra con Irán y destituciones militares

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, comparecerá ante el Congreso para responder preguntas sobre el conflicto con Irán, el presupuesto de defensa y las recientes destituciones de altos mandos militares. Los demócratas se centrarán en los costos de la guerra y las bajas civiles.

El secretario de Defensa de Estados Unidos , Pete Hegseth , comparecerá ante el Congreso el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán , un conflicto que los demócratas califican de costoso e innecesario, y que se ha desarrollado sin la aprobación legislativa correspondiente.

La audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes se centrará en el presupuesto militar propuesto para 2027, que asciende a un billón y medio de dólares, una cifra récord. Se espera que Hegseth, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, defiendan la necesidad de invertir en drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

Sin embargo, los demócratas planean interrogar a Hegseth sobre el creciente costo de la guerra, el agotamiento de las reservas de municiones estadounidenses y, de manera crucial, el bombardeo de una escuela que resultó en la trágica muerte de niños. Algunos legisladores también buscarán información sobre la capacidad de las fuerzas estadounidenses para contrarrestar los drones iraníes, algunos de los cuales lograron evadir las defensas y causar bajas entre las tropas estadounidenses.

La situación se complica aún más por la oferta de Irán de reabrir el Estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte mundial de petróleo, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto y ponga fin a la guerra. A pesar de esta oferta, el presidente Trump parece poco dispuesto a ceder, y ha rechazado la posibilidad de suspender las conversaciones nucleares.

El cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado un aumento significativo en los precios del combustible, generando preocupación entre los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. En respuesta, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región, desplegando tres portaaviones en Oriente Medio por primera vez en más de dos décadas. El conflicto ha llegado a un punto muerto, con pocas perspectivas de una resolución pacífica a corto plazo.

Los republicanos, aunque inicialmente respaldaron la postura del presidente Trump, ahora expresan su inquietud por la duración del conflicto y sus posibles consecuencias económicas y políticas. Además de las cuestiones relacionadas con la guerra, Hegseth enfrenta críticas por sus recientes decisiones de destituir a varios altos mandos militares, incluyendo al secretario de la Marina, John Phelan, y al general Randy George, el oficial uniformado de mayor rango del Ejército.

Estas destituciones han generado preocupación entre algunos legisladores, incluso dentro del partido republicano, quienes cuestionan la justificación de estas acciones y su impacto en la estabilidad del Pentágono. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, quien votó a favor de la confirmación de Hegseth, ha expresado su preocupación y ha indicado que la gestión del secretario de Defensa le ha hecho replantearse su apoyo.

La audiencia del miércoles y la posterior comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado prometen ser tensas, con preguntas incisivas sobre el presupuesto, la estrategia de guerra y las controvertidas destituciones de altos mandos. La situación actual exige transparencia y rendición de cuentas por parte del liderazgo del Departamento de Defensa





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