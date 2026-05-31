Helldivers 2 lanza importante actualización de rendimiento con DLSS, FSR y XeSS, pero algunos jugadores reportan degradación de FPS

El shooter cooperativo Helldivers 2 recibe un parche técnico que añade soporte para las principales tecnologías de reescalado y optimizaciones de rendimiento, aunque parte de la comunidad ya señala problemas de estabilidad y menor número de cuadros por segundo.

Helldivers 2 ha recibido una de sus actualizaciones técnicas más significativas hasta la fecha, enfocada en mejorar el rendimiento a través de la implementación de tecnologías de reescalado y optimizaciones diversas.

El nuevo parche introduce soporte para DLSS 4.5 de NVIDIA, FSR 3.1.5 y FSR 4 de AMD, así como XeSS 3.0 de Intel, junto con otras mejoras como Variable Rate Shading y Dynamic Resolution Scaling. Estas adiciones buscan estabilizar el desempeño del popular shooter cooperativo durante los momentos más caóticos de las batallas y aprovechar mejor el hardware moderno, especialmente en PC.

El desarrollo contó con la colaboración de Nixxes Software, estudio especializado en ports para PC, con el objetivo de reducir la latencia y optimizar la experiencia visual. Además, el parche restaura la capacidad de escalar pequeños elementos del entorno, como rocas y obstáculos, que habían desaparecido en actualizaciones previas.

No obstante, pese a las buenas intenciones, una parte de la comunidad ya ha reportado problemas: algunos jugadores indican que las tasas de cuadros por segundo han empeorado tras la instalación, mientras que otros critican la implementación de DLSS y la necesidad de ajustes adicionales en ciertas opciones. Esta situación refleja los desafíos típicos de las actualizaciones técnicas masivas, lo que sugiere que Arrowhead Game Studios aún tendrá trabajo para pulir los cambios y satisfacer a toda su base de usuarios.

Helldivers 2, uno de los shooters cooperativos más exitosos recientemente y una propiedad destacada de PlayStation Studios, continúa evolucionando entre aciertos y retroalimentación community-driven





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