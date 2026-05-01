Hermann Adrián Pérez Rico asume la dirección de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua tras operativo polémico

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua designó a Hermann Adrián Pérez Rico como nuevo encargado de la Agencia Estatal de Investigación, tras la muerte de su antecesor en un operativo donde también fallecieron dos agentes estadounidenses. La investigación sobre el ingreso de estos agentes al país sigue en curso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua anunció el nombramiento de Hermann Adrián Pérez Rico como nuevo encargado de despacho de la Agencia Estatal de Investigación, tras el fallecimiento de su antecesor, Guillermo Arturo Zuany Portillo, en un operativo ocurrido el 19 de abril.

Este incidente también dejó como víctimas a dos agentes estadounidenses, lo que generó un debate sobre la posible injerencia extranjera en operaciones de seguridad en México. El nombramiento fue formalizado por Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, el 30 de abril, y se destacó que Pérez Rico cuenta con una amplia trayectoria de 18 años en la institución, así como con una formación académica en Criminalística, Derecho y Criminología.

Durante su carrera, ha ocupado diversos cargos, incluyendo el de agente en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales y coordinador estatal en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra el Secuestro. La muerte de Zuany Portillo y los agentes estadounidenses ocurrió durante un operativo en el municipio de Morelos, donde además de los fallecidos, se reportó la participación de personal extranjero sin autorización operativa.

El Gobierno federal mexicano confirmó que los agentes estadounidenses ingresaron al país con permisos de turista y diplomático, pero no con autorización para operaciones de seguridad. Esto ha motivado una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades en el ingreso de estos agentes, involucrando tanto al Gobierno federal como a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Pérez Rico, con su experiencia y formación, asume el cargo en un momento crítico para la seguridad en el estado, donde se espera que su liderazgo contribuya a fortalecer las investigaciones y la coordinación con autoridades federales y locales. La FGE ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la justicia en este caso, que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional





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