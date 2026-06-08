Hermanos rivales en el Mundial: Cómo la migración está redefiniendo las selecciones nacionales

El Mundial muestra casos de hermanos que representan a países diferentes, un reflejo del impacto de la migración en el fútbol. Desde los Williams (España) hasta los Doucouré (Francia vs. Costa de Marfil) y los Luckassen (Países Bajos), las historias familiares cruzan fronteras.

El fenómeno de la migración y la diáspora ha transformado profundamente el fútbol mundial, creando conexiones inesperadas y lealtades divididas en los equipos nacionales que compiten en el Mundial.

Este impacto se refleja claramente en la presencia de múltiples hermanos que, nacidos en un mismo país o en naciones diferentes, han optado por representar a selecciones distintas, a menudo en el mismo torneo. Entre los casos más notables están los hermanos Williams, Iñaki y Nico, nacidos ambos en el País Vasco.

Nico, de 23 años, ha brillado con España, siendo elegido mejor jugutor en un partido clave, mientras que Iñaki, a punto de cumplir 32, solo jugó un amistoso con España antes de cambiar de selección. También destacan los hermanos Doucouré, Guéla y Désiré. Guéla, de 27 años, juega para Costa de Marfil, mientras que su hermano menor Désiré, una promesa del Paris Saint-Germain, se decantó por Francia.

Ambos nacieron en Angers y se formaron en el Stade Rennais, pero el talento precoz de Désiré lo llevó al PSG y a ganar dos Champions League, mientras que Guéla, eclipsado, encontró su camino en la selección africana. En el partido amistoso entre Costa de Marfil y Francia, Guéla marcó el primer gol en la victoria 2-1 sobre el equipo de su hermano, un momento que generó bromas entre ellos antes del encuentro.

Otro ejemplo es el defensa Derrick Luckassen, de 30 años, nacido en los Países Bajos, quien fue convocado a última hora para el Mundial como sustituto por lesión y se unió a su medio hermano Brian Brobbey en la selección holandesa. Comparten madre pero tienen padres diferentes.

Por último, Australia ha convocado al central Harry Souttar, de 27 años y origen escocés; su hermano mayor John, con dos años más, jugará con Escocia tras haber estado en las categorías inferiores de esa selección hace siete años. Estos testimonios ilustran cómo las historias familiares y los procesos migratorios están moldeando las alineaciones del Mundial, con federaciones africanas como Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Marruecos, Senegal y Túnez especialmente activas en la búsqueda de talento en la diáspora





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