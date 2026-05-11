Hermanos y rivales ganan Juego de Voces 2026

Hermanos y rivales se llevaron el trofeo de Juego de Voces 2026, una competencia donde también resultaron competidores populares y talentosos como Jorge, Ernesto, Camila, Alex, Esteban, Walo, José Luis, Raúl, Mayte e Isabel. La final se desarrolló entre yoğun apuestas y emociones, mostrando un desarrollo sumamente reñido. Finalmente, los hermanos y rivales vencieron con la 'Copa de la Vida', mientras que la competencia quedó en 47 contra 46.

Este domingo 10 de mayo llegamos a la gran final de Juego de Voces 2026, una competencia repleta de talento, música y una fuerte rivalidad entre hermanos famosos que en cada presentación dejaron el corazón en el escenario.

,Emisión tras emisión Jorge, Ernesto, Camila, Alex, Esteban, Walo, José Luis, Raúl, Mayte e Isabel nos dejaron boquiabiertos con su enorme talento, además de mostrarnos que dominan cualquier género que se les presente y hasta pudimos conocer más de sus historias de vida. ,Favoritos ganan Juego de Voces: Hermanos y Rivales,Esta tercera temporada sin duda fue una de las más reñidas del reality, pues entre cada emisión hubo una diferencia de dos o un punto, incluso por primera ocasión se vieron diversos empates entre cada duelo.

,En esta gran final los Consentidos llegaron con 42 puntos, mientras que los Favoritos le siguieron de cerca con 40. Para definir a los ganadores, primero vivimos un Duelo Latino donde apareció Gente de Zona para cantar '3 A.M.' junto a Ernesto y con Jorge se lucieron con su clásico 'La Gozadera'. Los hermanos empataron por lo que Favoritos y Consentidos obtuvieron un punto cada uno.

,El segundo fue un Duelo de Mariachi donde Esteban nos dejó boquiabiertos con 'Volver, Volver' y Walo interpretó 'Mujeres Divinas'. Los Favoritos arrasaron y se llevaron dos puntos. ,En el Duelo Regional, Mayte nos impacto con 'El Amor de su Vida' e Isabel nos hizo corear 'El Amor de mi Herida'. Los Consentidos arrasaron esta competencia y ganaron un punto.

,Para ponerle sazón al Duelo Urbano aparecieron Mau y Ricky para cantar 'La Boca' junto a Raúl; como contragolpe José Luis interpretó 'Te Quiero'. Los Favoritos ganaron y sumaron un punto más a su causa. ,En el segundo Duelo de Mariachi, Alex lució su tremenda voz con 'Sombras'; por otro lado Camila le respondió con 'Acá entre Nos'. Por segunda ocasión los hermanos Fernández consiguieron un empate donde los Favoritos y los Consentidos sumaron dos puntos.

,Todo se definió en el Duelo Final, donde los Consentidos saltaron al escenario con 'A Mi Manera', pero los Favoritos dieron un gran golpe con la 'Copa de la Vida'. Tras haber empatado en esta gran final, los Favoritos se llevaron el trofeo del reality con sólo un punto más. ,El marcador final de Juego de Voces 2026 quedó con 47 puntos de los Favoritos y 46 de los Consentidos.

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