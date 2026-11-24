El DT Hernán Crespo explica su decisión de entrenar en México y detalla cómo su gestión en Atlas abarca más allá del terreno de juego para fortalecer a toda la institución rojibia.

Hernán Crespo ha confirmado que su reciente experiencia dirigiendo a Atlas podría marcar un hito inolvidable en su carrera como entrenador durante este semestre en la liga mexicana. El exjugador argentino ha sido claro al destacar que su decisión de asumir el cargo no fue casual, sino el resultado de una oportunidad que se presentó con características únicas y mucho más profundas de lo habitual en la industria.

La motivación principal para este cambio de rumbo profesional radicó en la propuesta integral que le hicieron desde la directiva rojiblanca. A diferencia de ofertas anteriores, esta posición no se limitaba estrictamente a la gestión deportiva en el terreno de juego, sino que involucraba un proyecto de construcción institucional más amplio y estructural.

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Razones estratégicas para elegir Atlas

Crespo reconoce que muchos de sus antiguos compañeros de equipo ya habían vivido experiencias exitosas en el fútbol de México, lo cual dejó en él una curiosidad latente desde hace tiempo. Sin embargo, afirma que su interés por este país siempre fue genuino y trascendía las influencias de la cultura pop de su juventud, buscando algo más significativo para su desarrollo profesional actual.

Lo que realmente selló su acuerdo con el club de Guadalajara fue la naturaleza distinta de la propuesta presentada. En lugar de un rol tradicional centrado únicamente en la formación táctica y la obtención de victorias, la institución le ofreció la posibilidad de colaborar en una construcción desde cero, entendida como un proyecto de grupo nuevo que requería una visión a largo plazo.

El estratega argentino enfatiza que la oferta se alineaba perfectamente con su deseo de contribuir a 360 grados hacia la entidad deportiva. Esta perspectiva holística le permitió visualizar un impacto mucho mayor que el que podría tener dirigiendo desde la banca, permitiéndole intervenir en áreas críticas para el desarrollo sostenible del equipo y la organización.

Un rol de transformación institucional completa

Una de las diferencias clave que atrajo a Hernán Crespo fue la extensión de sus responsabilidades más allá de lo estrictamente deportivo. El entrenador explica que se encuentra involucrado activamente en múltiples departamentos dentro de la estructura del club, lo que le permite ejercer una influencia directa en la operación general de la organización.

Esta participación transversal es fundamental para lograr los objetivos que se ha trazado el nuevo cuerpo técnico. Su enfoque no se limita a mejorar el nivel técnico de los jugadores en el campo de juego, sino que busca elevar el estándar de toda la institución, asegurando que cada área funcione de manera coordinada y eficiente para el bien del proyecto global.

Al aportar su granito de arena desde distintas facetas organizacionales, Crespo espera consolidar una base sólida que permita al equipo competir al más alto nivel de manera consistente. Esta visión de mejora integral refleja su experiencia previa y su comprensión de que el éxito deportivo a largo plazo requiere una infraestructura interna fuerte y bien gestionada.

Consecuencias en los Cuartos de Final del Apertura 2026

El contexto en el que se desarrolla esta reestructuración institucional coincide con la fase decisiva de la competencia actual, específicamente en los Cuartos de Final del Apertura 2026. La calidad de la organización interna que busca promover Crespo será puesta a prueba en estos encuentros de alta intensidad donde cada detalle cuenta para la clasificación.

Uno de los cruces más anticipados enfrenta al Chivas, posicionado primero, contra el Pachuca, octavo clasificado. La ida de este partido está programada para el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, con un inicio a las 7:00 pm CT en México o 8:00 pm ET en Estados Unidos, mientras que la vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron a las 7:07 pm CT.

Otro enfrentamiento relevante tendrá lugar entre el León y el Club América en la otra llave. El encuentro de ida se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre en el Estadio León a las 9:10 pm CT, mientras que la vuelta se jugará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte con un arranque a las 9:00 pm CT. La precisión en la logística de estos eventos es vital para el éxito del torneo.

En la tercera llave, el Monterrey, encabezando el segundo lugar, se enfrentará al Cruz Azul, ubicado en la séptima posición. La primera mitad de la serie se jugará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 9:10 pm CT. El retorno está previsto para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte, también a las 9:10 pm CT, cerrando una de las series más equilibradas del certamen.

Finalmente, la llave que cierra la ronda preliminar enfrenta al Tigres, cuarto clasificado, contra el América, sexto puesto. La ida se celebrará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 7:00 pm CT. La vuelta, que definirá a los finalistas, tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco a la misma hora, 7:00 pm CT, marcando el ritmo de la siguiente etapa del torneo.