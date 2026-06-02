Hey Banco, el brazo digital de Banregio, ahora opera como banco independiente en México. La entidad busca un portafolio más diferenciado y ofrece una variedad de productos y servicios a sus clientes, incluyendo créditos de consumo, ahorro e inversiones.

Hey Banco busca un portafolio más diferenciado y opera como banco independiente en México. La entidad, que fue el brazo digital de Banregio , ahora ofrece una variedad de productos y servicios a sus clientes, incluyendo créditos de consumo, ahorro e inversiones.

Manuel Rivero, director general de Hey Banco, enfatiza la importancia de tener un portafolio más diferenciado y menciona que se enfocarán en las pymes, donde ya tienen casi 5,000 millones de pesos colocados. Además, anuncia el lanzamiento de Hey X, una plataforma que permitirá a los clientes invertir en acciones fraccionadas de grandes empresas por pequeñas cantidades de dinero





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