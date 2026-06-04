Hezbolá rechaza alto el fuego y amenaza con continuar combates

El líder del grupo Hezbolá, Naim Qassem, rechazó un plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos y acordado por los gobiernos libanés e israelí, y exigió una retirada total de las tropas israelíes del Líbano. Afirmó que mientras se sigan bombardeando las aldeas libanesas, el norte de Israel no estará a salvo.

Hezbolá rechazó un plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos y acordado por los gobiernos libanés e israelí, lo que pone en entredicho el futuro de una tregua en el Líbano y las negociaciones de paz regionales.

El líder del grupo, Naim Qassem, calificó el plan de alto el fuego como una ‘hoja de ruta para aniquilar a parte del pueblo libanés’ en un comunicado emitido el jueves. Exigió un alto al fuego completo y la retirada de las tropas israelíes del Líbano, y afirmó que mientras se siguieran bombardeando las aldeas libanesas, el norte de Israel no estaría a salvo.

‘Mientras dure la ocupación, la resistencia continuará’, afirmó. ‘Exigimos a las autoridades que pongan fin a esta farsa y humillación que denominan negociaciones directas’





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