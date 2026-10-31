Hidalgo lidera el crecimiento económico estatal durante el segundo trimestre del 2026

El estado de Hidalgo se posicionó como el principal impulsor del aumento de la actividad económica entre las entidades mexicanas, registrando un entrelazado de 8.5 % gracias a un auge del 19.1 % en el sector industrial y a importantes proyectos de infraestructura en transporte que favorecen la competitividad regional.

Durante el segundo trimestre del 2026 la actividad económica de 24 de las 32 entidades federativas mexicanas se elevó respecto al mismo periodo de 2025.

Crecimiento industrial en Hidalgo

Hidalgo se destacó como la entidad con mayor crecimiento, con un progreso anual del 8.5 %. Este ascenso se apoya en una intensificación de la industria, que aumentó en 19.1 %, y en una serie de proyectos de infraestructura de gran impacto, entre ellos el tren AIFA‑Pachuca, el cual mejora la conectividad y abre oportunidades para nuevos emprendimientos productivos.

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El analista económico Héctor Magaña explicó que la construcción y la conectividad son los motores los más relevantes para los resultados observados. El proyecto tren AIFA‑Pachuca, por ejemplo, no solo facilitará el desplazamiento de mercancías y personas, sino que también potenciará el acceso de empresas a mercados internos y a redes industriales más modernas, reduciendo barreras de producción y logística.

El indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) indica que Colima y Veracruz representaron el segundo y tercero lugar en crecimiento con 5.8 % y 5.11 % respectivamente, mientras que Sinaloa y Tamaulipas alcanzaron crecimientos de 4.80 % y 4.32 %. A nivel regional, el centro registró el mayor dinamismo con un crecimiento del 2.9 %, mientras que el sur‑sureste mostró un repunte del 2.7 % después de nueve trimestres consecutivos a la baja.

Caída económica de Morelos

En contraste, el centro‑sur tuvo el menor crecimiento (1.3 %) debido a la contracción anual en el estado de Morelos, que registró la caída más pronunciada del país durante este trimestre. La caída de Morelos fue atribuido a múltiples factores. Entre ellos la clausura de la planta de Nissan en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac) el 27 de marzo, luego de una reestructuración global que transfirió la producción a Córdoba y Aguascalientes.

El cierre no solo afectó la producción de vehículos, sino también a proveedores, servicios de transporte, mantenimiento y comercio local, como afirmó Magaña. El analista Kristobal Meléndez sugirió que el deterioro del clima de inversión, agravado por la delincuencia y la corrupción en Morelos, también ha contribuido al descenso. El ITAEE, según señala el Inegi, integra información preliminar de sectores agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios.

Por ello, se considera un indicador de tendencia y dirección de la economía estatal en el corto plazo. Los datos reflejan cómo las condiciones productivas, las decisiones empresariales y los proyectos de inversión pueden generar dinámicas económicas muy distintas entre entidades geográficamente cercanas.