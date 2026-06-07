Hideo Kojima rechaza la IA generativa en el arte: 'No creo que vea arte verdadero mientras viva'

El creador de Metal Gear Solid y Death Stranding, Hideo Kojima, expresa su escepticismo hacia la inteligencia artificial generativa, afirmando que no cree que pueda crear arte verdadero durante su vida y prefiriendo verla como una herramienta para tareas repetitivas, en medio de un debate en Hollywood donde algunas producciones recientes han utilizado esta tecnología generando controversia.
El aclamado creador de videojuegos Hideo Kojima , conocido por obras como Metal Gear Solid y Death Stranding , ha expresado públicamente su postura escéptica hacia la inteligencia artificial generativa en el ámbito artístico.
En una entrevista reciente, Kojima afirmó que, aunque reconoce el potencial de la IA como herramienta para agilizar tareas repetitivas o procesos menores, no cree que sea capaz de producir arte verdadero durante su vida. Sus comentarios se producen después de haber aparecido, a través de una versión generada con IA, en material promocional de la marca Prada, un hecho que paradójicamente lo ha llevado a pronunciarse sobre el tema.
El director japonés sostiene que la creatividad y el arte son, por now mismo, dominio exclusivo de los humanos, declarando que "El arte es vida". Vislumbra un futuro impredecible, pero es contundente: "Dentro de 50 años, 100 años, no lo sé. Quizá la IA pueda crear arte, pero mientras yo viva, no creo que vaya a verlo. No me interesa".
Enfatiza que, más que un creador, prefiere ver a la IA como una "amiga" que asista en la optimización de flujos de trabajo, dejando la parte conceptual y de diseño firme en manos de los creadores humanos. Esta reflexión se inserta en un debate más amplio en Hollywood, donde la irrupción de la IA generativa ha generado posturas encontradas entre cineastas y profesionales de la industria.
Varias producciones recientes han sido señaladas por el uso de estas tecnologías, a veces de manera polémica. Por ejemplo, la serie de Marvel "Secret Invasion", estrenada en 2023, utilizó IA en su secuencia de créditos iniciales, decisión que fue confirmada por su director, Ali Selim, y por el estudio Method Studios, que aseguró que ningún artista perdió su empleo a causa de dicha secuencia.
En 2024, la película "The Brutalist" también generó controversia al incluir imágenes de transición creadas con IA, aunque sus directores aclararon que se trataron de piezas limitadas y que el equipo gráfico principal fue humano. Asimismo, "Emilia Pérez", también de 2024, fue criticada por emplear la tecnología de voz Respeecher para modificar el húngaro hablado por Adrien Brody y Felicity Jones; su director, Brady Corbet, defendió el proceso asegurando que las interpretaciones acturales permanecían intactas.
Incluso la película "Emilia Pérez" fue señalada por usar IA para mezclar el canto de Karla Sofía Gascón con el de otra cantante, Camille. Este contexto de tensión entre la innovación tecnológica y la preservación del oficio artístico contrasta con la agenda de trabajo de Kojima Productions, que se mantiene intensa tras el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach.
El próximo gran proyecto anunciado es OD, una experiencia de horror desarrollada en colaboración con Xbox Game Studios y Microsoft, presentada en The Game Awards 2023 junto al cineasta Jordan Peele. El reparto incluye a Sophia Lillis, Hunter Schafer y Udo Kier, y se ha revelado que OD tendrá una estructura episódica con diferentes directores participando en sus entregas.
Junto a este, existe otro proyecto denominado Physint, revelado en 2024 durante un State of Play de PlayStation, que marcará el regreso de Kojima al género de acción y espionaje. Su desarrollo, en colaboración con Sony, se encuentra en etapas tempranas y ha sufrido retrasos debido a la huelga de SAG-AFTRA, por lo que aún faltan años para su lanzamiento.
En el décimo aniversario de Kojima Productions, se mostró un póster de Physint y se confirmó que actores como Don Lee, Charlee Fraser y Minami Hamabe conforman su reparto inicial. Aunque el cine también explora la IA, Kojima deja claro que su enfoque personal sigue puesto en la creatividad humana, mientras su estudio avanza en proyectos ambiciosos que, hasta ahora, no dependen de la inteligencia artificial generativa para su esencia creadora
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