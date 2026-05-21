Hideo Kojima, trasfondo y controvertido final de The Boys

Hideo Kojima es un legendario diseñador de videojuegos y compositor, conocido por su pasión por el cine y la televisión que, en ocasiones, lo hace compartir su opinión sobre producciones que ve en su tiempo libre. La confusión en torno a su reseña de 2 palabras sobre el final de The Boys se debe a la ambigüedad de su conclusión y la naturaleza de su publicación en redes sociales.

El legendario diseñador detrás de Metal Gear Solid y Death Stranding, Hideo Kojima , compartió una publicación enfocada en la serie de Prime Video, The Boys , pero su reciente reseña no logró construir una gran fanaticada, ya que su popularidad se debió mayormente a su pasión por el cine y la televisión.

En cuanto al polémico final de la Temporada 5 de The Boys, su reseña de 2 palabras generó confusión entre los fans, donde se observó una ambigüedad en su opinión. La popularidad de Hideo Kojima no es un indicador de si le gustó o no el final de The Boys, ya que en ocasiones solo hace publicaciones sin indagar sobre un tema en particular.

Sin embargo, en este caso, la naturaleza positive de los emojis en su publicación sugiere que le gustó el capítulo final de la serie. Algunos fanáticos, sin embargo, se muestran más escépticos y dudan si el fin de la serie cumplió con las expectativas del diseñador nipón





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