El presidente del Senado, Higinio Martínez, advirtió al PAN que no utilice amenazas para modificar las reglas electorales. Confirma la participación en la contienda de junio 2027 y detalla el estado de los plurinominales.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, rechazó de manera firme cualquier intento por parte del Partido Acción Nacional (PAN) de utilizar chantajes o amenazas políticas para negociar las reglas de sobre representación. Martínez afirmó con contundencia que su formación, el Morena, confía plenamente en que Acción Nacional participará en las elecciones generales programadas para junio del próximo año 2027.

Esta postura se emitió en un contexto de altas tensiones, donde dirigentes y legisladores de la oposición han advertido sobre la posibilidad de boicotear los comicios si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los criterios de representación proporcional aplicados durante los procesos electorales de 2024. Martínez consideró que estas posturas no son constructivas y que la política se ejerce con responsabilidad, no mediante amenazas.

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Rechazo a presiones del Partido Acción Nacional

Martínez Miranda declaró que los dirigentes del PAN, tanto senadores como diputados, son figuras maduras políticamente que deben saber que no es viable condicionar la participación democrática mediante presiones. Subrayó que no se puede amenazar con salirse del juego electoral, pues existe una deuda ética y legal con los ciudadanos que representan.

El líder senorial emplazó directamente al PAN: si el partido prefiere no ser una opción política en el país, debe declararlo públicamente en lugar de lanzar advertencias. Insistió en que la ciudadanía espera expresar su voto en junio 2027 y desea ver todas las opciones políticas en la boleta, salvo que su propia directiva decida abandonar la competencia electoral por voluntad propia.

Diálogo sobre representación proporcional

Para resolver las diferencias sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y las reglas de representación política, Martínez propuso que el camino único es el diálogo, el consenso y los acuerdos legislativos. Desestimó que las advertencias públicas contribuyan al desarrollo de la vida democrática del país, calificándolas como acciones que no suman al debate constructivo.

El senador recordó que la discusión sobre la eliminación de los legisladores plurinominales y la cláusula de gobernabilidad ha sido un tema recurrente. Aclaró que Morena estuvo de acuerdo con la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la representación proporcional. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó debido al rechazo frontal de la oposición y de otras fuerzas políticas en el Congreso.

Realidad de los 200 diputados plurinominales

Ante la incertidumbre sobre las reformas, Martínez confirmó que, por el momento, los 200 diputados de representación proporcional continúan formando parte de la integración de la Cámara de Diputados. La legislatura mantiene su estructura actual compuesta por 300 legisladores electos por mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.

Reconoció que su postura inicial era favorable a la desaparición de los escaños plurinominales en la anterior reforma constitucional, pero una vez que quedó establecido que seguirían existiendo, esa realidad se convirtió en una base sobre la cual hay que trabajar. Admitió que cualquier cambio de fondo en estos números debe discutirse obligatoriamente en el Congreso de la Unión.

Barreras legales para las elecciones de 2027

Sobre las controversias derivadas de la fórmula de sobrerrepresentación, el presidente del Senado indicó que los cuestionamientos técnicos pueden presentarse ante el INE y el Tribunal Electoral. No obstante, dejó claro que cualquier modificación sustancial requiere consenso político en el legislativo.

Martínez Miranda fue categórico al señalar que ya no existe margen legal para modificar la Constitución con efectos en las elecciones de 2027, dado que el proceso electoral ya ha iniciado su curso. Dejó abierta la puerta para retomar estas propuestas en el futuro, siempre que exista un consenso amplio y se considere necesaria una nueva reforma constitucional en otro momento histórico.